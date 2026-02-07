Patriots vs. Seahawks: Malcolm Butler und alles danach

Am 9. Februar (00:30 Uhr, MEZ) kommt es in Santa Clara zum großen Finale der NFL-Saison 2025: Super Bowl LX!

Mit den Seattle Seahawks und den New England Patriots treffen dort zwei Teams aufeinander, mit denen man vor Saisonbeginn überhaupt nicht gerechnet hätte. In den vergangenen Jahren zählte keine dieser beiden Mannschaften zu den Top-Teams der NFL.

Unvorstellbar eigentlich für so manchen, der vor elf Jahren ca. angefangen hat, die NFL zu verfolgen. Denn damals waren Seattle und New England die Crème de la Crème der Liga – und standen sich auch in Super Bowl XLIX gegenüber.

Während die Seahawks in der 2014er-Saison ihren zweiten Super-Bowl-Sieg in Folge anvisierten, wollten Tom Brady und Bill Belichick ihre zehnjährige Super-Bowl-Durststrecke beenden – geworden ist es eine der denkwürdigsten Super Bowls der Geschichte.

Ein Spiel, das die beiden Franchises auf ganz unterschiedliche Wege führte.