Die 15 legendärsten Halftime-Shows der Super-Bowl-Geschichte

Die Super Bowl ist eines der größten Sportereignisse der Welt.

Über 100 Millionen Zuschauer weltweit verfolgen das Endspiel der NFL Jahr für Jahr. Nicht allen geht es dabei (nur) um das Footballspiel - insbesondere die Halftime-Show hat eine ganz eigene Dynamik entwickelt.

Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, und Katy Perry - viele große Künstlerinnen, Künstler und Bands durften bereits die Halbzeit-Unterhaltung der Super Bowl gestalten. Legendär sind die Auftritte von Prince (2007), U2 (2002) oder Michael Jackson (1993). Unvergessen die Halftime-Show zur Super Bowl XXXVIII mit Janet Jackson und Justin Timberlake, die als "Nipplegate" in die Annalen einging.

Doch auch die jüngere Vergangenheit hat manch denkwürdige Performance hervorgebracht.