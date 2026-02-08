Nach Sieg über Japan träumt ÖTV-Team erneut von den Top 8

Österreichs Davis-Cup-Team hat auch ohne Top-100-Mann Filip Misolic die Auswärtshürde gegen Japan gemeistert.

Jurij Rodionov kürte sich weniger als vier Monate nach dem Trip in Ungarn erneut zum ÖTV-Helden, fixierte er doch auch in Tokio bei 2:2 den 3:2-Sieg. Damit empfängt Österreich am 18./19. oder 19./20. September Belgien oder Bulgarien (Entscheidung Sonntag). Gewinnt die Truppe von ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer erneut, gibt es im November ein Dacapo beim Final 8 in Bologna.

"Ein Heimspiel im September um Bologna traumhaft - was wollen wir mehr?", meinte ein glücklicher Melzer nach einem nervenaufreibenden Tag auf der Bank. Belgien sei aus seiner Sicht Favorit gegen Bulgarien.

"Es wird hoffentlich ein Tennisfest werden und wir schaffen es wieder nach Bologna, die Chance ist natürlich da." Ein neuerlicher Sprung unter die besten acht Tennis-Nationen wäre "unglaublich". "Alleine wieder die Chance zu haben, ist sensationell! Wir sprechen von einer Weltsportart."

Rodionov blüht im Davis Cup auf

Zwei der drei Punkte steuerte wieder Jurij Rodionov bei. Der 26-jährige Niederösterreicher blüht im Kampf für Rot-weiß-rot zuletzt schon öfters auf.

"Ich scheine im letzten Jahr im Davis Cup besonders gut zu spielen, was mich für mein Team und mein Land freut", stellte der Linkshänder fest. Bis zum Heimspiel sei freilich noch viel Zeit.

"Wir werden es auf uns zukommen lassen und wieder voll motiviert sein." So ein Davis-Cup-Auftritt gebe ihm sehr viel Selbstvertrauen, auch wenn es nicht mit dem Tour-Alltag vergleichbar sei.

Aber Rodionov hat gesehen, dass die intensivierte körperliche Arbeit in der Vorbereitung Früchte trägt. "Ich werde in den nächsten zwei Wochen zu Hause trainieren. Ich bin körperlich und mental ausgelaugt", gestand er nach mehreren Tour-Wochen en suite.

Ohneberg freut sich über Sieg zum Abschied

Für ÖTV-Präsident Martin Ohneberg war es sein letzter Davis Cup in dieser Funktion, er wird im April nicht mehr kandidieren.

"Es war ein Riesenerlebnis in Japan, die Spannung war nicht zu überbieten. Es war eine tolle Teamleistung", erklärte der Vorarlberger, der nun im Heimspiel Belgien erwartet.

Auch ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda jubilierte: "Wir haben wieder ein Heimspiel gegen eine starke Nation wie Belgien oder Bulgarien. Es ist für uns eine große Sache, dass wir wieder unter den besten Nationen der Welt stehen."

Gleich am Montag werde man die Landesverbände und potenzielle Veranstalter kontaktieren. Denn am Tag nach der Rückkehr beginnt die Suche nach einem Schauplatz für das Heimspiel.