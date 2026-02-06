Bad Bunny vor Halftime-Show: "Es wird eine riesige Party"

Der puerto-ricanische Weltstar Bad Bunny übernimmt am Sonntag die Halftime Show des Super Bowl LX in Santa Clara und kündigt eine Show voller Kultur und Emotionen an.

"Es wird eine riesige Party", sagt Bad Bunny bei einem Medientermin mit Apple Music. Details will der 31-Jährige jedoch nicht verraten: "Ich will keine Spoiler geben. Es wird Spaß machen."

Der Musiker, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, geht mit einer Mischung aus Vorfreude und Dankbarkeit in den Auftritt.

"Ich bin aufgeregt, aber noch mehr freue ich mich für meine Familie, meine Freunde und die Menschen, die immer an mich geglaubt haben", betont er. "Dieser Moment, die Kultur – das ist es, was diese Shows besonders macht."

Großer Abräumer bei den Grammys

Bad Bunny betritt die Super-Bowl-Bühne nur eine Woche nach seinem historischen Grammy-Triumph: Sein Album "Debí Tirar Más Fotos" gewinnt 2026 als erstes rein spanischsprachiges Werk den Preis für das Album des Jahres.

"Ich habe nicht versucht, Album des Jahres zu werden oder beim Super Bowl aufzutreten. Ich wollte mich einfach mit meinen Wurzeln und mir selbst verbinden", erklärt er.

Bad Bunny wird seine Kultur einbringen

Bei den Grammys nutze Bad Bunny die Bühne wie einige andere für Protest gegen die Abschiebungen und Razzien der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde ICE.

"Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus! Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Außerirdischen, wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner", sagt er.

Auf der Super-Bowl-Bühne will er seine Kultur auf sehr persönliche Weise präsentieren. "Man muss immer stolz darauf sein, wer man ist und woher man kommt", sagt Bad Bunny.

Wird es Stargäste geben?

Über mögliche Stargäste schweigt der 31-jährige Künstler: "Das werde ich euch nicht sagen." Sicher ist nur: "Meine Familie, meine Freunde, die Latino-Community – und Menschen auf der ganzen Welt werden zuschauen."

Der Super Bowl LX findet am Sonntag im Levi’s Stadium statt, wenn die Seattle Seahawks auf die New England Patriots treffen (um 0:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).