Fix: Indianapolis Colts verpassen die NFL-Playoffs
Nach dem Sieg der Houston Texans bei den Los Angeles Chargers besteht keine Hoffnung mehr für Bernhard Raimann und Co.
Was sich bereits seit ein paar Wochen angedeutet hat, steht nun offiziell fest: Die NFL-Playoffs werden in dieser Saison ohne die Indianapolis Colts über die Bühne gehen.
Bernhard Raimann und Co. müssen von der Wohnzimmerbank aus zuschauen, wie die Houston Texans mit einem 20:16-Auswärtssieg gegen die Los Angeles Chargers ihr Playoff-Ticket buchen - womit sechs von sieben Playoff-Plätze in der AFC vergeben sind.
Starker Start der Texans
Houston legt die Basis für den Sieg mit zwei frühen Touchdown-Pässen von C.J. Stroud im ersten Viertel. Die Texans-Defense macht im Anschluss einen guten Job, die Chargers aus der Endzone rauszuhalten, unter anderem fängt Azeez Al-Shaair Chargers-QB Justin Herbert an der Goalline ab.
Ein ungewöhnlich schwacher Cameron Dicker (ein verschossenes Field Goal, ein verschossner Extrapunkt) verhindert letztlich ein Chargers-Comeback.
Damit steht auch fest, dass die Denver Broncos die AFC West gewinnen, und die Chargers als Wildcard-Team in die Playoffs einsteigen.
Ravens-Hoffnungen bleiben dank Derrick Henry am Leben
Einen wichtigen Sieg fahren am Samstag auch die Baltimore Ravens ein, die die Green Bay Packers auswärts 41:24 schlagen.
In einem Spiel, in dem weder Ravens-Star-Quarterback Lamar Jackson (Rückenverletzung) noch Packers-Star-QB Jordan Love (Gehirnerschütterung) spielen können, sind es die Backups, die auf beiden Seiten gut abliefern.
Den großen Unterschied macht jedoch Ravens-Running-Back Derrick Henry, der eine Galavorstellung abliefert mit 216 Rushing Yards und vier Touchdowns.
Somit verkürzen die Ravens ihren Rückstand auf AFC-North-Leader Pittsburgh wieder auf einen Sieg. Sollten die Steelers am Sonntag jedoch gegen die Cleveland Browns gewinnen, wären auch die Baltimore Ravens aus dem Playoff-Rennen eliminiert.
Die Green Bay Packers haben ihr Playoff-Ticket bereits fix. Durch die Niederlage stehen jedoch die Chicago Bears als NFC-North-Sieger fest.