Fix: Indianapolis Colts verpassen die NFL-Playoffs

Was sich bereits seit ein paar Wochen angedeutet hat, steht nun offiziell fest: Die NFL-Playoffs werden in dieser Saison ohne die Indianapolis Colts über die Bühne gehen.

Bernhard Raimann und Co. müssen von der Wohnzimmerbank aus zuschauen, wie die Houston Texans mit einem 20:16-Auswärtssieg gegen die Los Angeles Chargers ihr Playoff-Ticket buchen - womit sechs von sieben Playoff-Plätze in der AFC vergeben sind.

Diese Teams stehen bereits fix in den NFL-Playoffs >>>

Starker Start der Texans

Houston legt die Basis für den Sieg mit zwei frühen Touchdown-Pässen von C.J. Stroud im ersten Viertel. Die Texans-Defense macht im Anschluss einen guten Job, die Chargers aus der Endzone rauszuhalten, unter anderem fängt Azeez Al-Shaair Chargers-QB Justin Herbert an der Goalline ab.

Ein ungewöhnlich schwacher Cameron Dicker (ein verschossenes Field Goal, ein verschossner Extrapunkt) verhindert letztlich ein Chargers-Comeback.

Damit steht auch fest, dass die Denver Broncos die AFC West gewinnen, und die Chargers als Wildcard-Team in die Playoffs einsteigen.

Ravens-Hoffnungen bleiben dank Derrick Henry am Leben

Einen wichtigen Sieg fahren am Samstag auch die Baltimore Ravens ein, die die Green Bay Packers auswärts 41:24 schlagen.

In einem Spiel, in dem weder Ravens-Star-Quarterback Lamar Jackson (Rückenverletzung) noch Packers-Star-QB Jordan Love (Gehirnerschütterung) spielen können, sind es die Backups, die auf beiden Seiten gut abliefern.

Den großen Unterschied macht jedoch Ravens-Running-Back Derrick Henry, der eine Galavorstellung abliefert mit 216 Rushing Yards und vier Touchdowns.

Somit verkürzen die Ravens ihren Rückstand auf AFC-North-Leader Pittsburgh wieder auf einen Sieg. Sollten die Steelers am Sonntag jedoch gegen die Cleveland Browns gewinnen, wären auch die Baltimore Ravens aus dem Playoff-Rennen eliminiert.

Die Green Bay Packers haben ihr Playoff-Ticket bereits fix. Durch die Niederlage stehen jedoch die Chicago Bears als NFC-North-Sieger fest.