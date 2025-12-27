NEWS

Tennis: Ex-Wien-Sieger muss für die Australian Open absagen

Der Brite verpasst nach einer hartnäckigen Verletzung das erste Major-Turnier im kommenden Jahr.

Tennis: Ex-Wien-Sieger muss für die Australian Open absagen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jack Draper muss weiterhin auf seine Rückkehr auf die ATP-Tour warten!

Der 24-jährige britische Tennisstar plagt seit vier Monaten über eine hartnäckige Verletzung am linken Schlagarm. Nun teilte Draper mit, dass er auf das Comeback weiterhin warten muss.

"Es ist wirklich, wirklich eine schwere Entscheidung", vermeldete Draper auf "X". Derzeit ist es für den Erste Bank Open-Sieger von 2024 nicht möglich, bei Grand Slam-Turniere anzugreifen.

"Ich bin am absoluten Ende des Heilungsprozesses, aber direkt in ein Best-of-five-Match zurückzukehren, scheint im Moment keine kluge Entscheidung zu sein", fügte der 24-Jährige hinzu.

Draper feierte 2025 nach einem Halbfinal-Erfolg über Carlos Alcaraz (ESP) in Indian Wells seinen ersten ATP-Masters-Titel.

Mehr zum Thema

"Battle of Sexes": Sabalenka fordert Kyrgios

"Battle of Sexes": Sabalenka fordert Kyrgios

Tennis
6
NFL: Diese Teams haben es in die Postseason geschafft

NFL: Diese Teams haben es in die Postseason geschafft

Football
Die Sportwelt nahm 2025 von großen Persönlichkeiten Abschied

Die Sportwelt nahm 2025 von großen Persönlichkeiten Abschied

Mehr Sport
Karriereende? Das sagt NFL-Star Travis Kelce

Karriereende? Das sagt NFL-Star Travis Kelce

Football
1
"Schmeiße ich von der Bühne" - Suljovic fordert Littler

"Schmeiße ich von der Bühne" - Suljovic fordert Littler

Mehr Sport
8
Ski Alpin LIVE: Riesentorlauf der Frauen am Semmering

Ski Alpin LIVE: Riesentorlauf der Frauen am Semmering

Ski Alpin
Ski LIVE - RTL am Semmering: das Ergebnis

Ski LIVE - RTL am Semmering: das Ergebnis

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Jack Draper Australian Open