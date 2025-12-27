Tennis: Ex-Wien-Sieger muss für die Australian Open absagen

Jack Draper muss weiterhin auf seine Rückkehr auf die ATP-Tour warten!

Der 24-jährige britische Tennisstar plagt seit vier Monaten über eine hartnäckige Verletzung am linken Schlagarm. Nun teilte Draper mit, dass er auf das Comeback weiterhin warten muss.

"Es ist wirklich, wirklich eine schwere Entscheidung", vermeldete Draper auf "X". Derzeit ist es für den Erste Bank Open-Sieger von 2024 nicht möglich, bei Grand Slam-Turniere anzugreifen.

"Ich bin am absoluten Ende des Heilungsprozesses, aber direkt in ein Best-of-five-Match zurückzukehren, scheint im Moment keine kluge Entscheidung zu sein", fügte der 24-Jährige hinzu.

Draper feierte 2025 nach einem Halbfinal-Erfolg über Carlos Alcaraz (ESP) in Indian Wells seinen ersten ATP-Masters-Titel.