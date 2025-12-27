NEWS
BC Vienna kassiert siebente ABA-Niederlage in Folge
Damit warten die Österreicher weiter auf den dritten Saisonsieg.
Österreichs Vertreter BC Vienna wartet in seiner Premierensaison in der ABA League weiter auf den dritten Sieg.
Die Wiener mussten sich am Samstag in der adriatischen Basketball-Liga bei Ilirija Ljubljana nach Pausenführung mit 80:94 (39:37) geschlagen geben. Das Auftaktspiel gegen den slowenischen Klub hatten sie Anfang Oktober in Wien noch mit 85:84 gewonnen.
Mit einer Saisonbilanz von 2:8 Siegen ist Vienna nach sieben Niederlagen in Folge nun Schlusslicht der Gruppe B.
Die nächste ABA-Partie steigt für die Wiener am kommenden Sonntag (4. Jänner) bei Mega Basket in Belgrad, das nächste Heimspiel am 10. Jänner (20.30 Uhr) gegen Cedevita Ljubljana.