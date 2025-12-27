BC Vienna kassiert siebente ABA-Niederlage in Folge

Österreichs Vertreter BC Vienna wartet in seiner Premierensaison in der ABA League weiter auf den dritten Sieg.

Die Wiener mussten sich am Samstag in der adriatischen Basketball-Liga bei Ilirija Ljubljana nach Pausenführung mit 80:94 (39:37) geschlagen geben. Das Auftaktspiel gegen den slowenischen Klub hatten sie Anfang Oktober in Wien noch mit 85:84 gewonnen.

Mit einer Saisonbilanz von 2:8 Siegen ist Vienna nach sieben Niederlagen in Folge nun Schlusslicht der Gruppe B.

Die nächste ABA-Partie steigt für die Wiener am kommenden Sonntag (4. Jänner) bei Mega Basket in Belgrad, das nächste Heimspiel am 10. Jänner (20.30 Uhr) gegen Cedevita Ljubljana.