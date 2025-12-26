Karriereende? Das sagt NFL-Star Travis Kelce

Vor den Augen seiner Verlobten Taylor Swift hat NFL-Star Travis Kelce das letzte Heimspiel seiner Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos verloren und seine sportliche Zukunft offen gelassen.

"Das ist eine Entscheidung, die ich gemeinsam mit meiner Familie, meinen Freunden und der Chiefs-Organisation treffen werde, wenn die Zeit gekommen ist", sagte der 36-jährige Football-Profi nach dem 13:20 der Chiefs am Donnerstag.

Kelce erstmals in seiner Karriere nicht in den Playoffs

Kelce spielt seit dem Start seiner Profikarriere bei den Chiefs und verpasst nun erstmals seit seiner Premierensaison 2014 die Playoffs.

Im Duell mit Denver war er einer der wenigen offensiven Lichtblicke seines Teams, das Star-Quarterback Patrick Mahomes zuletzt durch einen Kreuzbandriss verloren hatte.

Mit Kansas City gewann Kelce dreimal die Super Bowl. Der Vertrag des Tight End läuft mit Saisonende aus. Ob Kelce in der kommenden Woche am letzten Spieltag der regulären Saison auswärts bei den Las Vegas Raiders einlaufen wird, ist noch offen.