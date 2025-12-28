Aus bei Darts-WM! Suljovic scheitert an Luke Littler

Für Mensur Suljovic ist in der dritten Runde der Darts-WM Endstation! Gegen Luke Littler verliert der Österreich glatt mit 4:0.

Littler startet mit einem frühen Break in die Partie und lässt Mensur Suljovic im ersten Satz keine Chance. Der 18-Jährige entscheidet den Durchgang klar mit 3:0 Legs für sich.

Auch im zweiten Satz lässt der Weltmeister nichts anbrennen und entscheidet auch diesen mit 3:0 für sich. Im letzten Leg checkt er 105 und erhöht mit 2:0 in Sätzen.

Suljovic mit erstem Leg-Gewinn

Im dritten Satz kann Suljovic die ersten beiden Legs für sich entscheiden. Dennoch gewinnt Littler auch diesen Satz mit 3:2.

Im vierten Satz macht die Nummer eins der PDC-Order-of-Merit alles klar und gewinnt auch den letzten Satz.

Damit gewinnt Littler mit 4:0 und zieht ins Achtelfinale der Darts-WM ein. Dort trifft er auf den Sieger zwischen Damon Heta und Rob Cross.