Raimann beendet NFL-Saison mit weiterer Niederlage

Die Indianapolis Colts haben die eigene Negativserie auch in ihrem letzten Saisonspiel in der National Football League (NFL) nicht stoppen können.

Der Arbeitgeber des Wiener Tackles Bernhard Raimann unterlag den Houston Texans am Sonntag auswärts mit 30:38 und kassierte damit die siebente Niederlage in Folge.

Während für die Colts die Saison zu Ende ist, geht es für die Texans in der Wildcard-Runde weiter, sie dürfen sich also weiter Chancen auf den Super-Bowl-Gewinn machen.

Panthers am letzten Drücker im Playoff

Dank Schützenhilfe haben die Carolina Panthers den Einzug in die Playoffs geschafft. Sie profitierten vom 19:17-Erfolg der Atlanta Falcons über die New Orleans Saints und sicherten sich damit den Titel in der NFC South.

Über die Play-off-Teilnahme entschied ein Dreiervergleich mit Atlanta und den Tampa Bay Buccaneers zugunsten von Carolina. Alle drei Teams stehen bei 8:9-Siegen. Die Panthers qualifizierten sich somit erstmals seit der Saison 2017/2018 für die Play-offs

Sie hatten in der Nacht auf Sonntag noch gegen die Buccaneers 14:16 verloren.