Nach F1-Aus von Sohn: Legende schießt gegen Rennstall

Bereits nach sechs Rennen war die Zeit von Jack Doohan als Stammfahrer bei Alpine wieder zu Ende. Der heute 23-jährige Australier wurde in der Frühphase der Saison 2025 durch Franco Colapinto ersetzt.

Bei Vater Mick Doohan scheint der Stachel noch immer tief zu sitzen. Im Gespräch mit der "Marca" hat der fünffache Motorrad-Weltmeister nun schwere Vorwürfe gegen den französischen Rennstall erhoben.

Neustart bei Haas

"Ich finde, das war unfair. Das war es von Anfang an", schimpfte der 60-Jährige. "Mein Sohn hatte einen langfristigen Vertrag, er ist der erste Juniorfahrer bei Alpine gewesen. Es war klar, aus Gründen, die ich nicht sagen kann, dass man eine andere Richtung eingeschlagen hat. Und das war's."

Gänzlich abgeschrieben hat der 23-jährige Australier eine große Karriere in der Königsklasse des Motorsports noch nicht. Seit dieser Saison steht Jack Doohan als Ersatzfahrer bei Haas unter Vertrag.

"Vielleicht ist er jetzt bei einem Team, das sich besser an Verträge hält", so der Seitenhieb von Mick in Richtung des Ex-Teams seines Sohnes.