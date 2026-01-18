"Bisschen komisch": Belos spielt gegen alte Heimat und Trauzeugen

Für ÖHB-Teamspieler Nemanja Belos ist die Partie gegen Serbien am Montag (18.00 Uhr/live ORF eins) nicht nur aufgrund der Ausgangslage in Hinblick auf einen zumindest rechnerisch noch möglichen Aufstieg mit gewisser Brisanz verbunden.

2023 wurde der gebürtige Serbe zum Österreicher und Nationalspieler. Nun trifft er auf einige alte Bekannte, darunter seinen Jugendfreund und Trauzeugen. "Es ist schon ein bisschen komisch", gab Rückraummann Belos zu.

Just der gegen Deutschland stark agierende Tormann Dejan Milosavljev ist Trauzeuge von Belos, der umgekehrt dieselbe Rolle beim Legionär der Füchse Berlin einnahm.

Belos bis U20 in Serbiens Nachwuchsauswahlen

"Mit ihm bin ich sehr gut befreundet, wir waren in einer Akademie, haben gemeinsam sieben Jahre gelebt und gespielt", erinnerte sich Belos, der 2016 von Kac erst nach Bregenz und 2017 zur HSG Graz wechselte - wo er noch immer aktiv ist.

Der 31-Jährige aus der Vojvodina war bis zur U20 in Serbiens Nachwuchsauswahlen aktiv, einmal stand er auch im Männer-Kader. Zum Einsatz kam er aber nie.

Das holt er nun in Österreich nach, das Duell mit seiner alten Heimat lasse freilich keinen Platz für persönliche Verbindungen. "Ich habe viele Freunde dort, aber das gilt nur vor und nach dem Spiel."