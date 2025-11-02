Bayern vor PSG-Kracher: „Grüßen die Konkurrenz von der Spitze“

Das Selbstvertrauen wirkt überbordend. Bayern München geht am Dienstag mit 15 Siegen aus bisher 15 Pflichtspielen in die bisher schwerste Prüfung der laufenden Saison. Die Münchner bei Champions-League-Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Ihren Startrekord in Europas Topligen verlängerten Konrad Laimer und Co. am Samstag im Ligaschlager gegen Bayer Leverkusen selbst mit einer Rotationself mit 3:0 (3:0) souverän. Bayerns Vorgänger als Meister war beim Titelträger chancenlos.

Hainer im Amt bestätigt

Die Jahreshauptversammlung des Vereins am Sonntag wurde für die Bayern zu einem gegenseitigen Schulterklopfen.

Präsident Herbert Hainer wurde mit großer Mehrheit von 93 Prozent der anwesenden Mitglieder für eine dritte Amtszeit bestätigt. Der frühere Adidas-Chef war 2019 zum Nachfolger von Ehrenpräsident Uli Hoeneß gewählt worden.

"Wir grüßen auch heute wieder die Konkurrenz von der Spitze. Weil der FC Bayern nicht träumend vor seinem Trophäenschrank steht, sondern weil wir hungrig bleiben", sagte Hainer in seiner Rede.

Der 71-jährige Klubchef betonte zudem: "Wir sind unabhängig, hängen nicht am Tropf eines großen Fremdinvestors." Das müsse weiter der Weg bleiben. "Für die DNA des FC Bayern gibt es keine Ablöse."

Kompany hofft auf "Rock 'n' Roll"

Im nationalen Geschäft scheint eine Ablöse an der Spitze ebenfalls schwer vorstellbar. Die Bayern wollen aber auch in Europa zurück nach ganz oben - und haben daher selbst das Leverkusen-Spiel dem Kracher in Paris untergeordnet.

"Dienstag wird höchste Intensität sein. Wir können frei und voll in dieses Spiel gehen. Wir haben es uns verdient, ein bisschen Rock 'n' Roll zu haben da", meinte Trainer Vincent Kompany.

Bei der Generalprobe hatte der Belgier neben Michael Olise, Luis Diaz, Dayot Upamecano oder Aleksandar Pavlovic auch Stürmerstar Harry Kane vorerst auf die Bank gesetzt.

"Klar sind wir immer besser, wenn Harry spielt und in Topform ist", sagte Kompany. "Aber es hat sich so angefühlt, dass es jetzt ein Moment war für die anderen Jungs. Und dann haben wir einen topfitten Harry in Paris."

Laimer bereits mit sechs Saison-Assists

Kapitän Manuel Neuer ergänzte: "Jeder weiß, was er zu tun hat. Das Selbstvertrauen ist da, egal auf welcher Position, egal wer anfängt."

Kanes Vertreter Nicolas Jackson erzielte seinen ersten Ligatreffer für die Bayern. Laimer flankte dem Leihstürmer von Chelsea auf den Kopf, nachdem er Jungstar Lennart Karl auf der rechten Außenbahn hinterlaufen hatte.

Der Salzburger, nach seinem Ausflug nach links in den jüngsten drei Partien wieder als Rechtsverteidiger aufgeboten, hält in dieser Saison bereits bei sechs Assists - je drei in der Liga und in der Champions League.