Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers PIT Indianapolis Colts Indianapolis Colts IND
Endstand
27:20
0:7 , 17:0 , 0:0 , 10:13
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Colts kassieren mit Raimann zweite NFL-Niederlage

Bei den Pittsburgh Steelers gibt es im neunten Saisonspiel die zweite Niederlage. Nun geht es nach Berlin.

Colts kassieren mit Raimann zweite NFL-Niederlage Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Indianapolis Colts haben mit Footballer Bernhard Raimann die zweite Niederlage im neunten NFL-Saisonspiel kassiert.

Das Team des 28-jährigen Wieners musste sich am Sonntag bei den Pittsburgh Steelers um Star-Quarterback Aaron Rodgers klar mit 20:27 geschlagen geben. Damit reisen die Colts, die sich weiterhin auf Play-off-Kurs befinden, ohne Erfolgserlebnis zum Gastspiel nach Berlin gegen die Atlanta Falcons am kommenden Sonntag (15:30 Uhr).

Die Colts-Offensive um Raimann schwächelte erstmals in der laufenden Saison. Quarterback Daniel Jones warf drei Interceptions und verlor zweimal den Ball durch ein Fumble.

Einmal war auch Left Tackle Raimann entscheidend bei einem Ballverlust beteiligt. Der bald 42-jährige Rodgers warf vor heimischer Kulisse einen Touchdown-Pass.

Die 30 größten Monster-Verträge der NFL

#30 - Garrett Wilson (New York Jets)
#29 - D.K. Metcalf (Pittsburgh Steelers)

Slideshow starten

31 Bilder

