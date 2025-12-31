NFL: Das Power Ranking vor dem Regular-Season-Finale

Philadelphia Eagles (11-5)

Zwischen Week 12 und 14 mussten die Philadelphia Eagles drei Niederlagen in Folge einstecken, seitdem konnte man sich jedoch mit drei Siegen en suite rehabilitieren – dass das Werkl in Philadelphia jedoch weit davon entfernt ist, einwandfrei zu laufen, hat der 13:12-Sieg in Buffalo wieder mal eindrucksvoll bewiesen.

Die Eagles-Offense ist nämlich nach wie vor ein Problem. Dass Jalen Hurts in der zweiten Hälfte in Buffalo keinen einzigen Pass an den Mann brachte, sagt eigentlich schon alles aus. Dass die Bills eine der schlechtesten Run-Defenses der NFL haben, hat Philly auch nicht wirklich auszunützen gewusst.

Stattdessen war wieder mal eine außergewöhnliche Performance der Defense gefragt – und diese lieferte ab! Bis ins letzte Viertel hielt man die Bills bei null Punkten, und auch als es zum Schluss nochmal enger wurde, hat man es geschafft, den Sieg drüberzuretten. Einen großen Anteil daran hatte auch Jalen Carter, der zuletzt einen Monat pausieren musste, in Buffalo jedoch nicht nur in der Defense, sondern auch im Special-Teams – mit einem geblockten Extrapunkt – Spuren hinterließ.

Im letzten Regular-Season-Saisonspiel gegen Washington geht es für Philly nun eigentlich nur mehr darum, irgendwie die Chance auf den Nummer-2-Seed in der NFC zu wahren. Dafür muss man allerdings auch auf einen Ausrutscher der Chicago Bears hoffen.