Cruehead:

Vorab möchte ich mich für die Einladung bedanken, Teil des User-Endzone-Teams sein zu dürfen! Ich wurde herzlich aufgenommen, genau das ist es, was mir generell am American Football gefällt: Meinungen werden im Gegensatz zu anderen Sportarten nicht unbedingt persönlich genommen und man kann sachlich diskutieren. Emotionen finden dennoch statt, aber ohne Gehässigkeiten oder Ähnlichem. So schön kann Sport sein.

Da wir vor dem letzten Spieltag der Regular Season stehen, möchte ich mal meine Meinung hinsichtlich der zu erwartenden Playoff-Paarungen – wie ich sie erwarte – kundtun.

AFC:

Die Patriots werden sich den Nummer-1-Seed trotz einer Niederlage der Broncos NICHT sichern, da ich ebenfalls mit einer Niederlage von New England gegen die Dolphins rechne. Dann wird es allerdings schwierig - denn die Setzliste kann am letzten Spieltag noch wild durcheinander gewürfelt werden. Buffalo wird gewinnen, ebenso die Ravens in Pittsburgh, die Jaguars bzw. Texans lassen auch nichts mehr anbrennen, wodurch die Jaguars dann zur überraschenden Nummer eins aufsteigen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, käme es zu folgenden Matchups in der Wild-Card-Runde:

Bills – Broncos

Chargers – Patriots

Texans – Ravens

Bills gegen Broncos ist für mich schon ein vorweggenommenes Conference-Finale. Würde beiden Franchises das Weiterkommen gönnen, denke aber, dass sich die Broncos durchsetzen werden, da sie in dieser Saison den ausgeglicheneren Eindruck ohne großartige Formschwankungen auf mich machen. Die Patriots werden gegen die Chargers zwar weiterkommen, aber man merkt doch langsam, dass der Schedule in der Regular Season sehr schmeichelhaft für New England war, danach ist ziemlich sicher Schluss.

Erfahrung würde beim letzten Matchup für die Ravens sprechen, die Texans sind aktuell aber sehr gefestigt und mittlerweile ja auch schon fast so was wie ein Stammgast in den Playoffs.

Playoff-Football ist aber, wie wir alle wissen, eine ganz andere Gelegenheit und die heurige Saison hat eines gezeigt: "Don't predict the unpredictable."

NFC:

Die Seahwaks bleiben wohl auf Nummer eins, da sie gegen die 49ers defensiv nichts anbrennen lassen und vorne die notwendigen Punkte machen werden. Die Rams (verloren Montagnacht gegen meine Falcons 😉 ) landen somit auf der sechs. Den Packers bleibt die sieben und die Division-Sieger stehen in den übrigen Divisions ja schon (so gut wie) fest. Sieht also so aus:

Packers – Bears

Rams - Eagles

49ers – Panthers

Die Bears mit ihrer bärenstarken (!) Offense werden sich das im Division-Heimspiel nicht nehmen lassen. Bei den Eagles wird viel davon abhängig sein, ob sie die PS im Angriffsspiel auf den Platz bringen werden können – das ist für mich die spannendste Partie in meinen progonstizierten Wild-Card-Games überhaupt, mit hoffentlich gutem Ausgang für Phily. Beim Heimspiel der Panthers sehe ich, gelinde gesagt, kaum eine Chance für Carolina. Wenn sie ihre W-L-Taktik der letzten Wochen beibehalten, ist am ersten Playoff-Wochenende also jedenfalls Schluss.

Wie gesagt, wetten würde ich nicht drauf, was meint ihr?