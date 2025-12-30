Luke Littler wird in der vierten Runde der PDC Darts-Weltmeisterschaft erstmals gefordert, setzt sich schlussendlich aber mit 4:2 gegen Ex-Weltmeister Rob Cross durch.

Dabei verpasst Cross einen Dart zum möglichen 3:3-Satzausgleich, um das hochklassige Match über die volle Distanz zu bringen: Im letzten Set werfen beide Spieler einen Average über 110, Littler kann am Ende ganze 17 180er verbuchen.

Im Fokus steht zwischendurch auch "The Nukes" Duell mit dem Publikum, das deutlich auf Seite von Rob Cross zu stehen scheint. Nach der Partie gibt es dafür eine Ansprache vom 18-Jährigen: "Ihr zahlt die Tickets, also auch mein Preisgeld, danke für das Buhen und mein Geld!"

Ebenfalls weiter: Ryan Searle nach einem 4:0 über James Hurrell, Josh Rock nach einem 4:1 über Callan Rydz, Kevin Doets nach einem 4:3 über Nathan Aspinall, Charly Manby nach einem 4:2 über Ricky Evans und Justin Hood nach einem 4:1 über Ryan Meikle.