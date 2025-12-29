Ansakonferenz

Fußballjahr 2025 im Rückblick: Das große Ansakonferenz-Ranking

Die Ansakonferenz ordnet die wichtigsten Momente, Rekorde und kuriosesten Szenen des österreichischen Fußballs 2025 ein.

Ansakonferenz goes Tier List!

Was ist eine Tier List? Ganz einfach: Ereignisse werden nach Stärke, Impact oder Kuriosität eingeteilt.

Hannes, Harald und July nehmen 20 Momente aus dem österreichischen Fußballjahr 2025 unter die Lupe – und ranken sie in diesen Kategorien:

  • Cordoba

  • Das erzähle ich meinen Kindern

  • Schon irgendwie relevant

  • Jetzt wostas sogst

  • Was hab’ ich gestern gegessen?

Vom WAC-Cup-Triumph über Arnautovics Torrekord bis zum Aufstieg von Austria Salzburg – stimmt ihr dem Ranking zu?

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

