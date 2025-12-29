Die Ansakonferenz als Podcast anhören:
Ansakonferenz
Fußballjahr 2025 im Rückblick: Das große Ansakonferenz-Ranking
Die Ansakonferenz ordnet die wichtigsten Momente, Rekorde und kuriosesten Szenen des österreichischen Fußballs 2025 ein.
Ansakonferenz goes Tier List!
Was ist eine Tier List? Ganz einfach: Ereignisse werden nach Stärke, Impact oder Kuriosität eingeteilt.
Hannes, Harald und July nehmen 20 Momente aus dem österreichischen Fußballjahr 2025 unter die Lupe – und ranken sie in diesen Kategorien:
Cordoba
Das erzähle ich meinen Kindern
Schon irgendwie relevant
Jetzt wostas sogst
Was hab’ ich gestern gegessen?
Vom WAC-Cup-Triumph über Arnautovics Torrekord bis zum Aufstieg von Austria Salzburg – stimmt ihr dem Ranking zu?
Hier ansehen: