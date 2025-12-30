Das will Neo-Coach Ingolitsch im Sturm-Spiel ändern

Einen Tag nach der Verkündung ist Fabio Ingolitsch am Dienstag bei Sturm Graz offiziell als neuer Trainer vorgestellt worden.

Sportchef Michael Parensen bezeichnet den 33-jährigen Salzburger als "einen der spannendsten Trainer Österreichs".

Ingolitsch selbst stellt sich mit folgenden Worten in Graz vor: "Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Für mich ist es ein Riesenprivileg, Trainer von Sturm Graz sein zu dürfen. Es ist ein Großklub in Österreich - Tradition, Wucht, richtig geile Fans, eine Stadt, die wunderschön ist. Es ist eigentlich alles angerichtet für mich, hier eine schöne Zeit zu haben."

Der Nachfolger von Jürgen Säumel, der auf Profi-Ebene bisher nur in Altach werkte, attestiert den "Blackies" eine "mutige Entscheidung" und will die Truppe "variabler" machen. Auf die Formulierung eines klaren Saisonziels verzichtet er: "Die hohen Ansprüche brauchst du nicht wegdiskutieren. Ich möchte den Ball aber erst einmal relativ flach halten."

Weg von der starren Raute: Das plant Ingoltisch

Laut Sportdirektor Parensen sei eine rot-weiß-rote Lösung quasi logisch gewesen. "In der kurzen Zeit macht es nur Sinn, einen Trainer zu nehmen, der die Liga kennt."

Ingolitsch habe nicht nur mit einer zu Sturm passenden Spielidee, sondern "vor allem aufgrund seiner enorm positiven Ausstrahlung überzeugt". Am Feld sollen "Intensität und Identität" wieder "stärker zum Ausdruck gebracht werden". Dafür werde es "Adaptierungen auf die aktuelle Situation, wie sich der Fußball in der Liga entwickelt hat", benötigen.