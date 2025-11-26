NFL: Das Power Ranking vor Week 13

Kansas City Chiefs (6-5)

Der 23:20-Overtime-Erfolg gegen die Indianapolis Colts war ein immens wichtiger Sieg für die Kansas City Chiefs, die weiterhin hart für eine Playoff-Teilnahme kämpfen müssen.

Irgendwie kommt man nicht herum zu denken, dass bei einer Niederlage alles so gut wie dahin gewesen wäre – hätte man doch einen Losing-Record gehabt, und das nach Week zwölf. Alle wussten, was vergangenen Sonntag im Arrowhead-Stadium auf dem Spiel steht – und Kansas City lieferte. Knapp, aber doch.

Es war nämlich kein Zuckerschlecken: Nicht umsonst lag man im letzten Viertel 9:20 zurück. Erstmals in dieser Saison präsentierten sich die Chiefs jedoch "clutch" und gewannen ein One-Score-Game. Patrick Mahomes lieferte, als es drauf ankam und auch die Defense spielte vor allem gegen Spielende groß auf. Am Ende hielt man Indy bei lediglich 255 Yards.

Der Sieg gegen ein Top-Team wie Indianapolis sollte auf jeden Fall Auftrieb gegen für die kommenden Aufgaben, so richtig überzeugt davon, dass es die Chiefs nun "definitiv" in die Playoffs schaffen, bin ich aber nach wie vor nicht. Kansas City wirkt einfach angreifbarer als in vergangenen Jahren, und mich würde es nicht wundern, wenn sich in den kommenden zwei Spielen (Dallas, Houston) wieder eine Niederlage einschleicht.