Trotz starkem Mahomes! Chiefs müssen um Playoffs bangen

Die Chiefs müssen sich auch den Dallas Cowboys geschlagen geben. Cincinnati überrascht an Thanksgiving und beendet gegen die Ravens den Negativlauf.

Trotz starkem Mahomes! Chiefs müssen um Playoffs bangen
Die Kansas City Chiefs kassieren an Thanksgiving ihre sechs Niederlage.

Das Team von Superstar Patrick Mahomes verliert mit 28:31 gegen die Dallas Cowboys und muss damit um den Einzug in die NFL-Playoffs bangen.

An Mahomes lag es dabei nicht - der Star-Quarterback drückte mit 261 Yards, vier Touchdowns und 23 von 34 erfolgreichen Pässen seinen Stempel auf.

Mit einer Bilanz von 6-6 dürfen sich die Chiefs nun keinen Umfaller mehr leisten. Als nächster Gegner warten die Houston Texans.

Burrow führt Bengals bei Comeback zum Sieg

Die Cincinnati Bengals gewinnen am Donnerstagabend (Ortszeit) mit 32:14 gegen die Baltimore Ravens.

Dabei feiert Star-Quarterback Joe Burrow nach überstandener Zehenverletzung sein Comeback. Den Bengals, die zuletzt viermal am Stück verloren, gelangen dabei gleich fünf Turnovers.

Die Pittsburgh Steelers verdrängen mit dem Sieg die Ravens von der Spitze der AFC-Nord-Division. Die Bengals dürfen sich indes nur noch leise Hoffnungen auf die Playoffs machen dürfen.

