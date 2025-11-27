Frank Ragnow kehrt nach wenigen Monaten im Ruhestand zu den Detroit Lions zurück.

Der Center, der erst im vergangenen Juni seine Karriere beendet hat, soll die zuletzt wackelige O-Line verstärken. Wie ESPN-Experte Adam Schefter berichtet, hat sich der 29-Jährige dazu entschieden, da er "das Spiel liebt".

Damit haben die Lions ihren All-Pro-Center zurück: Einen Spieler von der "Reserve-Retired List" zu nehmen, war noch bis Mittwoch möglich. Für die Thanksgiving-Partie am Donnerstag gegen die Green Bay Packers ist Ragnow nicht spielberechtigt, die erste Möglichkeit für das Comeback gibt es am 5. Dezember gegen die Dallas Cowboys.

Durch Ragnow-Rückkehr: Glasgow rückt auf Guard-Position

Ragnow ist 2018 in der ersten Runde des Drafts an Position 20 von den Lions gewählt worden und hat sich schnell zu einem der besten Center der NFL entwickelt. In seinen sieben Saisonen ist der 29-Jährige vier Mal für den Pro Bowl nominiert und drei Mal zum Second-Team-All-Pro gewählt worden. Im vergangenen Sommer hat er nach einigen Verletzungen seine Karriere beendet.

Detroit hält noch immer die Rechte an Ragnows Vertrag für diese und nächste Saison. Mit seiner Rückkehr nimmt er auch diesen Kontrakt wieder auf.

Mit der Rückkehr Ragnows kann nun Graham Glasgow, der in dieser Saison als Center eingesprungen ist, auf seine angestammte Position als Guard zurückwechseln. Das sollte Stabilität in die O-Line Detroits bringen.

Die Lions liegen mit sieben Siegen und vier Niederlagen momentan auf Rang drei in der umkämpften NFC North.