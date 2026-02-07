Cornelia Hütter: "Skifahrerin zu werden war nie der Plan"

"2014 in Sotschi war ich komplett verloren mit meinem Leben. Da war Olympia, da war Russland und ich war mittendrin und habe mich nicht ausgekannt", denkt die Steirerin an ihre ersten Spiele zurück.

"Das waren schon Erfahrungen, die in dem Moment zach waren, weil du gefühlt nicht weißt, wo links und rechts ist. Aber ich glaube, sowas macht einen stärker. Die Erfahrungen, die ich von den letzten drei Spielen mitgenommen habe, können mir heuer definitiv helfen."

Hütters offene Rechnung mit Cortina

Hinzu kommt, dass mit Cortina und der Tofana ein vertrautes Terrain wartet. "Ich kenne die Abläufe und Wege, sei es mit den Liften oder abseits der Piste. Darüber brauche ich nicht mehr nachzudenken, es stresst mich nicht und dafür ist in meinem Kopf Platz für was anderes. Ich glaube, das ist heuer definitiv der große Punkt und ein Vorteil", sagt Hütter.

Bei ihren vierten Spielen will die 33-Jährige Gelassenheit walten lassen. "Olympische Spiele sind nie selbstverständlich, aber ich versuche, eine gewisse Ruhe mitzubringen. Ich will mich auf die Tofana konzentrieren und das Drumherum ein bisschen beiseite lassen."

Am Start werde sie trotzdem nervöser sein als bei einem Weltcup-Rennen, ist sich Hütter sicher, das sei aber auch gut so.

In Cortina stand die Speed-Spezialistin in der Abfahrt noch nie am Podest. "Da habe ich noch eine Rechnung offen sozusagen."

Hütter: "Ich sage jetzt nicht, ich gewinne Olympia"

Eine Abfahrt hat der ÖSV-Star in diesem Winter schon gewonnen, nämlich in Val d'Isere. "Ich bin aber auch schon 20. geworden", merkt Hütter an. Sie sei in dieser Hinsicht bisher ein Überraschungsei.

"Das ist eine meiner Stärken, ich sehe nichts extrem negativ oder positiv. Ich sage nicht: Ich habe heuer schon ein Rennen gewonnen, jetzt gewinne ich auch Olympia. Ich glaube, dass ich schon am Boden der Realität bin."

Neben ihrem Realitätssinn bescheinigt sich Hütter selbst auch ein gewisses Maß an Sturheit. "Wenn ich mir was für mich einbilde, dann wär's schon gut, wenn so wäre. Manchmal kann man die Sturheit in Zielstrebigkeit umwandeln, die braucht man auch – nicht nur auf der Skipiste, sondern auch im Leben."