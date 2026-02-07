NEWS

Shiffrin über Vonn: "Ich bin überzeugt, dass alles möglich ist"

Mikaela Shiffrin traut ihrer Landsfrau bei den Olympischen Spiele den großen Gold-Coup zu.

Shiffrin über Vonn: "Ich bin überzeugt, dass alles möglich ist" Foto: © GETTY
Daniela Kulovits
Textquelle: © LAOLA1
Lindsey Vonn gibt ihren Traum von Olympia-Gold in der Abfahrt nicht auf.

Im zweiten Training auf der Tofana in Cortina belegte die US-Amerikanerin am Samstag Platz drei hinter ihrer Landsfrau Breezy Johnson und der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann.

Am Sonntag geht es dann um die Medaillen (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Vor dem TV mitfiebern wird auch Mikaela Shiffrin. "Ich freue mich riesig darauf, zuzusehen. Ich glaube, das tun wir alle. Lindseys Hartnäckigkeit und ihr Durchhaltevermögen, mit dem sie bei diesen Olympischen Spielen antritt, und dabei ihren eigenen Werten treu bleibt – das ist einfach wunderschön", sagt Shiffrin bei einem Medientermin kurz nach ihrer Ankunft in Cortina.

Trotz des Kreuzbandrisses traut die Gewinnerin von 108 Weltcup-Rennen ihrer Landsfrau den großen Gold-Coup zu.

"Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass alles möglich ist", so Shiffrin. "Sie hat schon so unglaubliche Dinge geschafft – trotz Verletzungen und sogar mit Verletzungen. Ich habe sehr viel Vertrauen und drücke einfach für alle meine Teamkolleginnen die Daumen."

