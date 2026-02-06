Das ist der MVP der NFL-Saison
Der Quarterback der Rams setzt sich in der Wahl knapp vor Patriots-QB Drake Maye durch.
Quarterback Matthew Stafford von den Los Angeles Rams ist zum ersten Mal in der NFL zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt worden. Der 37-Jährige wurde drei Tage vor der Super Bowl als MVP geehrt.
Stafford war mit den Rams in den Playoffs an den Seattle Seahawks gescheitert, die in der Nacht auf Montag (00:30 Uhr/live RTL und DAZN) auf die New England Patriots treffen werden. Deren Quarterback, Drake Maye, belegte bei der Wahl Rang zwei.
Enges Rennen
Die Wahl fiel äußerst knapp aus. Stafford erhielt 366 Punkte, Maye sammelte nur fünf Zähler weniger (361). Es war die knappste MVP-Entscheidung seit 2003.
Stafford hatte mit 4.707 Yards Raumgewinn nach Pässen und 46 Touchdowns die Bestwerte der NFL in beiden Kategorien vorzuweisen. Auch seine Quote von Touchdowns zu Interceptions war besser als die aller anderen Quarterbacks in der Liga.
Stafford hatte in der Saison eine Phase von acht Partien mit insgesamt 28 Touchdown-Pässen und keiner Interception.
Vrabel "Coach of the Year"
Zum Defensive Player of the Year wird Defensive End Myles Garrett von den Cleveland Browns gewählt, der mit 23 Sacks den Rekord für eine einzelne Saison knackte.
Offensive Rookie of the Year wird Tetaiora McMillan (WR) von den Carolina Panthers, Defensive Rookie of the Year ist Carson Schwesinger (LB/Browns).
Der erstmals vergebene Award "Protector of the Year" geht an Bears-Guard Joe Thuney, Comeback-Player of the Year ist Christian McCaffrey (RB/San Francisco 49ers).
Offensive Player of the Year geht an Jaxon Smith-Njigba (WR/Seattle Seahawks), Coach of the Year wird Mike Vrabel von den New England Patriots. Auch der Assistant Coach of the Year wird durch Josh McDaniels vom Super-Bowl-Teilnehmer gestellt.
In die Hall of Fame aufgenommen werden Drew Brees (Quarterback), Roger Craig (Running Back), Larry Fitzgerald (Wide Receiver), Luke Kuechly (Linebacker) und Adam Vinatieri (Kicker).