Wir biegen auf Woche sieben der NFL-Regular-Season ein - und die Lage, welche Teams zu den Contendern gehören und welche nicht, wird immer unübersichtlicher.

Denn nicht nur die Philadelphia Eagles, sondern auch die Buffalo Bills haben in der abgeschlossenen Woche bereits ihre zweite Niederlage in Folge einstecken müssen. Dafür zeigten die bis zuletzt mit einem Losing-Record dastehenden Kansas City Chiefs mit einem Sieg gegen die Detroit Lions auf. Folglich gibt es auch an der Spitze dieses Power Rankings eine neue Nummer eins.

Auch in dieser Woche werden aus Zeitgründen abermals nur die (meiner Meinung nach) aktuell zehn besten Teams textlich untermalt.

Die Rang-Veränderungen der Mannschaften beziehen sich auf das Power Ranking der Vorwoche.

