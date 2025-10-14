Snoob:

Eine Frage stellt sich mir schon seit einiger Zeit, und diese Saison ist es besonders "schön" zu beobachten. Und zwar, woran liegt es, dass es in der Liga kein Team gibt, welches nur ansatzweise das Niveau halten kann, sobald der "Starting QB" ausfällt? Am besten sieht man dieses Thema aktuell bei den Baltimore Ravens und auch bei den Cincinnati Bengals.

Seitdem Joe Burrow mit einer Verletzung ausgefallen ist, spielen die Bengals wie das schlechteste Team in der NFL. Und das obwohl sie mit 2-0 in die Saison gestartet sind und gute Leistungen gezeigt haben. Ebenso verhält es sich bei den Baltimore Ravens, die seit dem Ausfall von Lamar Jackson nicht wieder zu erkennen sind. Woran liegt das?

Bei den Ravens kann man noch die Verletzungsmisere als Grund anführen, sie haben ligaweit mit die meisten Verletzungen, wenn es um Starter im Team geht. Trotzdem hat man das Gefühl, das komplette Team spielt plötzlich schlechter.

Bei den Bengals verhält es sich ein wenig anders, sie sind nicht so extrem von Verletzungen betroffen wie die Ravens. Dort stellt sich noch mehr die Frage, wieso der Leistungsabfall derart groß ist. Letzte Woche meinte Ja‘Marr Chase in einem Interview, dass er am Feld das Gefühl hatte, dass das Team nicht "will". Sehr bedenklich, wenn man bedenkt, wie schnelllebig die NFL ist.

Generell aber stellt sich die Frage, ob Starting-QBs in der NFL nicht zu sehr in den Mittelpunkt gestellt werden von ihrem Team. Und ich möchte gar nicht bestreiten, dass die QBs die wichtigsten Spieler im Team sind. Aber würde es den Backups nicht helfen, wenn man ihnen mehr Reps im Training geben würde, damit sie auf den Ernstfall besser vorbereitet sind? Würde dies den Startern so viel Übung kosten und wären diese dann dadurch schlechter? Solange der Starter nicht verletzt ist, geht ja die aktuelle Strategie auf, Backups sind nur dafür da, bei bereits entschiedenen Spielen diese fertig zu spielen, aber aktuell sind sie nicht dafür da, für den Erfolg der Franchises zu sorgen, wenn sie mehr machen müssen.

Und mein letzter Gedanke dazu ist folgender: Wenn man sich Woche für Woche die (Un)Leistungen der Starting-QBs ansieht, muss man ehrlicherweise aber auch die Frage stellen, gibt es überhaupt 32 "Starting-Caliber-QBs" in der NFL oder doch nur eine Handvoll?

Wie seht ihr das?