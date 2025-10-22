Denver Broncos (5-2)

Die Broncos bauen ihre Siegesserie auf vier Spiele am Stück aus – aber Mann, war das knapp.

Gegen die New York Giants lag man am Sonntag im letzten Viertel, mit etwas mehr als fünf noch zu spielenden Minuten, mit 18 Punkten im Rückstand und schaffte es dennoch irgendwie, eines der wildesten vierten Viertel der NFL-Geschichte zu drehen – am Ende gewann man 33:32. Oh ja, und all diese 33 Punkte der Broncos wurden im letzten Viertel erzielt.

Es war bereits die dritte Partie in Folge, in der die Denver-Offense für den Großteil des Spiels überhaupt nicht zu finden war. Genau wie gegen Philadelphia wachten Bo Nix und Co. erst sehr spät auf, genau wie gegen Philadelphia reichte es letztlich aber, um das Spiel noch zu gewinnen.

Möglich macht dies vor allem die Denver-Defense – die auch der einzige Grund ist, warum die Broncos in diesem Power Ranking in den Top 10 bleiben. Die Defense ist – auch wenn man gegen die Giants 32 Punkte zuließ - eine der absolut besten in der NFL und ist im Stande, Denver in jedem Spiel zu halten.

Irgendwann wird jedoch der Punkt kommen, wo das Ganze dann nicht mehr gut geht. Gegen die New Yorker Teams kann man sich so vielleicht noch drüberretten, gegen die echten Kaliber wird es jedoch eine deutliche Steigerung der Broncos-Offense brauchen, will man sich ernsthaft mit den Chiefs um die AFC West matchen.