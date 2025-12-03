NFL: Neuer Spitzenreiter im Power Ranking vor Week 14

Wir gehen auf die letzten fünf NFL-Regular-Season-Wochen zu. Während einige Teams genau jetzt anfangen, ihren besten Football zu spielen, bewegen sich einige andere Mannschaften in die komplett falsche Richtung.

Wir werden heuer wohl nicht drum herumkommen, dass einige Teams, die wir vor einigen Wochen noch als Top-Team bezeichnet haben, die Playoffs verpassen werden - so eng geht es heuer zur Sache.

Auch in dieser Woche werden in meinem Power Ranking aus Zeitgründen abermals nur die (meiner Meinung nach) aktuell zehn besten Teams textlich untermalt.

Die Rang-Veränderungen der Mannschaften beziehen sich auf das Power Ranking der Vorwoche.

Das Power Ranking vor Week 13 >>>