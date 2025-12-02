3

by Fredix

Dieses Mal etwas für die Tush-Push-Hater: Wie viele Turnover passierten diese Woche bei Tush-Push-Versuchen? Richtig, gleich drei Stück und es waren drei verschiedene Teams und alle drei haben ihr Spiel verloren!

Den Anfang machten passenderweise die Philadelphia Eagles am Freitag gegen die Bears: 9:10 zurück gegen die Bears waren sie am Ende des dritten Viertels an der 12-Yard-Line der Bears angekommen und versuchten bei 3rd&1 den Tush Push. Dabei wurde Hurts jedoch der Ball von CB Nahshon Wright aus der Hand geschlagen und von diesem erobert. Den folgenden Ballbesitz nutzten die Bears, um mit einem langen Drive (neun Lauf- und nur drei Passspielzüge) über das Feld zum vorentscheidenden 17:9 zu marschieren.

Die Colts versuchten es zu Beginn des zweiten Viertels, als sie 0:3 zurücklagen bei 4th&1 an der Houston-9-Yard-Line. Colts-Rookie-TE Tyler Warren fumblet jedoch den Snap, RB Jonathan Taylor kann den Ball zwar sichern, aber den Turnover on Downs nicht verhindern. Glück im Unglück für die Colts, dass C.J. Stroud beim nächsten Spielzug eine Interception wirft, sodass nur etwas Zeit- und Raumverlust zu Buche stehen und sie diesen Drive doch noch mit einem Touchdown abschließen können.

Last but not least und auch irgendwie passend, dass sie in einem Trio aus "Fails" nicht fehlen: Die Cleveland Browns. Nur kurze Zeit nach den gleichzeitig spielenden Colts zeigten sie fast denselben Spielzug: Etwa zur Hälfte des dritten Viertels und mit 8:10 zurück, entschieden sie sich dafür, 4th&1 an der eigenen 33-Yard-Line auszuspielen. Auch hier stellte sich ein Rookie-TE, Harold Fannin Jr., under Center auf, auch er fumblet den Ball, nur dass ihn diesmal ein Verteidiger der 49ers anstelle eines Mitspielers sichern kann. Das Resultat war aber das gleiche: Ballbesitz verloren, die Folgen jedoch ungleich schwerwiegender: Mit ausgezeichneter Field-Position - an der gegnerischen 32-Yard-Line - folgte ein TD der 49ers und sie bauten ihre Führung auf 17:8 aus.

Warum diese "failed Tush Pushes"? Weil der Spielzug oftmals die Gemüter erhitzt, sein Verbot diskutiert und vor der Saison beantragt und abgelehnt und auch in der User Endzone schon (mindestens) einmal thematisiert wurde. Ich finde, die Beispiele zeigen, dass Teams mit der Zeit halt auch Wege finden, sich an den Spielzug anzupassen und ihn zu verteidigen (Bears) - und dass er doch nicht ganz so einfach umzusetzen ist (die anderen beiden Beispiele) bzw. von den Eagles vermutlich mit viel Aufwand perfektioniert wurde.

Was ich vom Vorschlag des Verbots in der vergangenen Offseason halte? Nicht viel, denn wenn sich beide Mannschaften mit ihren größten Spielern an der Line of Scrimmage treffen und um jeden Inch kämpfen, ist das nicht die Quintessenz von American Football?