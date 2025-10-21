RP74:

Wer von uns Football-Fans hat noch nie von einem Freund, Bekannten oder Kollegen gehört, Football und die Regeln wären zu kompliziert? In den letzten Wochen und Monaten ist mir sowohl Auf DAZN im Endzone-Chat als auch beim Footballschauen in einem Lokal aufgefallen, dass es immer wieder Fragen gibt. Besonders was Offside, False Start, Neutral-Zone-Infraction und Ecroachment betrifft.

Das ist der Grund, warum ich mich heute mit diesen vier Regeln auseinandersetzen möchte. Für alle Experten unter uns: Am Schluss folgt eine Ausführung einer Regel, die vielleicht noch nicht jeder kennt.

Offside ist eine Strafe, die sowohl von der Defense wie auch von der Offense verursacht werden kann. Ist ein Spieler, während des Snaps mit einem Körperteil über der Line of Scrimmage (LoS), so ist es Offside und es gibt eine 5-Yard-Strafe. Allerdings ist ein Offense-Offside sehr selten. Meist wird dabei ein False Start gecallt. Ein Defense-Offside stoppt nicht automatisch das Spiel. Die Offense hat die Möglichkeiten, den Ball zu spielen (Live Ball) – ein sogenanntes „Free Play“ - weil nichts Schlechtes passieren kann. Selbst eine Interception oder eine Strafe gegen die Offense bleibt ohne Folgen. Im schlimmsten Fall geht’s vom ursprünglichen Spot weiter.

Die False-Start-Strafe tritt ein, wenn sich ein Spieler der Offense vor dem Snap bewegt, unabhängig davon, wo er steht. Einige Ausnahme gibt es hierbei. Abrupte Bewegungen sind nicht erlaubt, aber z.B.: ein langsames Kopfwenden zurück zum QB ist gestattet. Ebenso darf der QB nach vorne zum Center gehen, um einen Spielzug zu ändern. Ein Spieler der Offense (meist WR oder RB) darf sich hinter der O-Line parallel zur Line of Scrimmage bewegen. Die Strafe für einen False-Start ist eine 5-Yard-Strafe (Dead Ball).

Das Encroachment eine reine Defense-Strafe. Die Flag wird geworfen, wenn sich ein Spieler der Defense über die Line of Scrimmage bewegt und einen Offense-Spieler oder den Ball berührt. Auch hier gilt eine 5-Yard-Strafe (Dead Ball).

Bleibt noch die Neutal-Zone-Infraction. Dies ist eine Strafe, die nur durch die Defense verursacht werden kann. Im Prinzip ist es dasselbe Vergehen wie das Encroachment, nur ohne Berührung eines Gegenspielers. Folge: Auch hier ein 5-Yard-Strafe (Dead Ball).

Noch eine kurze Erklärung zu Live- und Dead-Ball-Fouls. Als Live-Ball-Fouls gelten Vergehen, die beim Snap oder danach geschehen. Im Gegensatz dazu das Dead-Ball-Foul: Die Flag wird für Fouls vor dem Snap geworfen. Wie es das Wort „Dead Ball“ schon vermuten lässt, wird der Spielzug sofort unterbrochen, um gegnerische Spieler zu schützen.

Ich hoffe, ich konnte euch die Begriffe ausreichend erklären. Kompliziert machen es aus meiner Sicht nur die einzelnen Begrifflichkeiten. Wie zu Beginn erwähnt: Zum Abschluss noch eine besondere Regel.

Wusstet ihr, dass es in der NFL einen Spielzug gibt, der nur einen Punkt wert ist?

Zugegeben, der Fall ist bis dato noch nie eingetreten und dennoch existiert ein solch theoretisches Play. Sollte ein Extra-Punkt-Versuch oder eine 2-Point-Conversion dermaßen daneben gehen, dass ein Spieler des angreifenden Teams mit dem Ball in der Hand in seine eigene Endzone zurückläuft und dort von einem Defender zu Boden gebracht wird, gibt es einen Punkt für das verteidigende Team.

Wenn ihr Fragen zu Regeln habt, schreibt sie einfach in die Kommentare, keine falsche Scheu. Ich selbst frage meine User-Endzone-Kollegen immer mal wieder über Regeln aus.

(An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an meinen User-Endzone-Kollegen Snoob, der sich die Zeit genommen hat, meine Regel-Erklärungen zu kontrollieren und zu ergänzen – ich will euch ja keinen Unfug erzählen).