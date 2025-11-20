NEWS

Ist Marcel Hirscher der Ski-GOAT?

Österreichische Ski-Legende, Seriensieger und technisch brilliant - aber ist er auch der Größte?

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung.

Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der sechsten Folge dreht sich alles um Marcel Hirscher: Achtmaliger Gesamtweltcupsieger, zweifacher Olympiasieger und 67 Siege im Weltcup eingefahren.

Daniela Kulovits von LAOLA1, Martin Huber von HEUTE und Moderator Alexander Ull diskutieren, ob der Salzburger wirklich der beste Skifahrer aller Zeiten ist und welche Kandidaten generell für diesen Titel in Frage kommen würden. Im User-Voting gibt es eine klare Tendenz – ein spannender Diskurs über Rekorde, Charakter und Legacy.

