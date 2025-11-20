NEWS

ÖHB-Frauen holen Remis im ersten WM-Test

Die Österreicherinnen führen lange Zeit, müssen aber in den Schlusssekunden den Ausgleich gegen Tschechien hinnehmen.

ÖHB-Frauen holen Remis im ersten WM-Test Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Frauen-Handball-Nationalteam hat am Donnerstag im ersten Test für die WM ein Unentschieden erreicht.

Die ÖHB-Auswahl trennte sich zum Auftakt eines Vier-Nationen-Turniers in Bistrita (Rumänien) von Tschechien mit einem 29:29 (15:16).

Weiter geht es am Samstag (14.00 Uhr) gegen Portugal und am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Rumänien, ehe man am 28. November in Rotterdam das erste Endrundenspiel gegen Ägypten bestreitet.

Die Österreicherinnen liefen zumeist einem knappen Rückstand hinterher, legten dann aber um die 45. Minute eine starke Phase hin und führten längere Zeit mit drei Toren Vorsprung. Im Finish drehten die ebenfalls für die WM qualifizierten Tschechinnen jedoch wieder einen Gang auf und schafften sieben Sekunden vor der Schlusssirene noch das 29:29.

Mykola Bilyk: Der Karten-Trickser unter den Handball-Stars

Slideshow starten

12 Bilder

Mehr zum Thema

ÖHB-Frauen-Nationalteam testet WM-Form in Rumänien

ÖHB-Frauen-Nationalteam testet WM-Form in Rumänien

Handball
2x VIP-Tickets + Meet & Greet mit Nikola Bylik

2x VIP-Tickets + Meet & Greet mit Nikola Bylik

Promotion
ÖTV-Team will an Davis-Cup-Leistungen anknüpfen

ÖTV-Team will an Davis-Cup-Leistungen anknüpfen

Tennis
1
ÖTV-Enttäuschung nach verpasstem Davis-Cup-Wunder

ÖTV-Enttäuschung nach verpasstem Davis-Cup-Wunder

Tennis
8
NFL: Das Power Ranking vor Week 12

NFL: Das Power Ranking vor Week 12

Football
4
Kein Wunder von Bologna! ÖTV-Team unterliegt Italien

Kein Wunder von Bologna! ÖTV-Team unterliegt Italien

Tennis
5
Tagger beendet Saison und richtet Blick auf 2026

Tagger beendet Saison und richtet Blick auf 2026

Tennis - WTA
5
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Handball ÖHB-Nationalteam ÖHB-Damen ÖHB