Widhölzl erklärt: Das ist Österreichs größte Konkurrenz

LAOLA1: Stefan Kraft und Daniel Tschofenig waren verletzt. Wie geht es ihnen aktuell?

Widhölzl: Sie sind beide wieder topfit. Daniel war zwei Mal verletzt. Im Mai hatte er seine erste Verletzung und hat dann einen Monat später wieder eine Verletzung gehabt, an der gleichen Stelle und ist dann zwei Monate ausgefallen. Er hat sicher am wenigsten Sprünge von allen und die längste Pause machen müssen.

Bei Kraft war es nicht so schlimm, er hat mit dem Patellaspitzensyndrom ein bisschen zu kämpfen und mit dem Ansatz. Das zieht er vom letzten Jahr noch mit. Im Winter hat es ganz gut funktioniert und im Mai ist es eingeschossen. Dann haben wir gesagt, wir kurieren es richtig aus, dass er dann noch gut trainieren kann. Das geht auch wieder gut. Also von dem her sind alle topfit und die Mannschaft ist gesund. Sie ist körperlich gut drauf und von den Sprüngen her hat es jetzt auch ganz gut gepasst.

LAOLA1: Hat sich schon ein Favorit im Team herauskristallisiert im Training?

Widhölzl: Jan (Anm. Hörl) war über den Sommer sicher der Stärkste, der die Pace vorgegeben hat. Zum Schluss sind sie wieder sehr eng zusammengerutscht. Man merkt immer, wenn es kurz vor dem Winterstart ist, geben sie selbst nochmal Gas. Ich glaube Daniel (Anm. Tschofenig), Stefan (Anm. Kraft), Jan (Anm. Hörl) und Manuel (Anm. Fettner) auch, waren eigentlich die Stärksten. Maxi Ortner war knapp dahinter. Stephan Embacher ist auch sehr gut drauf gewesen. Es wird spannend, ich bin selbst gespannt. Aber so richtig einen Favoriten gibt es nicht. Ich glaube, dass wir mannschaftlich sehr kompakt unterwegs sind.

LAOLA1: Mit welchen Erwartungen gehen Sie denn in die Olympiasaison?

Widhölzl: Die Zielsetzung ist nach wie vor hoch. Wir haben doch einige Highlights mit der Tournee und der Skiflug-WM und mit Olympia. Gesamtweltcup und Nationencup ist immer ein Thema. Die Erwartung, ja, ist schwierig. Klar, ich weiß, dass ich von der Mannschaft her im letzten Jahr die drei Besten der ganzen Welt gehabt habe. Von dem her gehe ich davon aus, dass sie auch wieder vorne mitmischen und wir als Mannschaft einfach gut sind. Es wird sich sicher mehr durchmischen aufgrund der Materialänderungen. Das hat man im Sommer auch schon gesehen, dass andere Nationen gut zurechtkommen. Aber der Winter ist immer ein bisschen was anderes als der Sommer. Ich hoffe, dass wir nach wie vor viele Siege einfahren können.

LAOLA1: Was glauben Sie, wer wird die größte Konkurrenz sein?

Widhölzl: Ich glaube (Anm. Ryoyu) Kobayashi. Das habe ich im Sommer gesehen. Es war (Anm. Philipp) Raimund von den Deutschen gut, Domen Prevc und Anze Lanisek. Das sind immer die gleichen Kandidaten. Es sind die zwei Norweger jetzt wieder dabei, die gesperrt waren. Da bin ich mir sicher, dass sie gut springen werden. Wie gesagt, man kann es nie genau sagen. Wir haben jetzt eigentlich nie so richtig einen Vergleich gehabt in der letzten Zeit. Es ist immer dieses Abtasten dann beim ersten offiziellen Training. Wie es ausschaut, sieht man eigentlich nach dem ersten Wettkampf. Da sieht man dann wirklich, wie gut man dabei ist.