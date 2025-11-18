10-15-8 oder auch 27-28-286

by MatB

Ja, ja, ich weiß schon, eigentlich sollte es Zahl der Woche heißen, bei mir sind es die Zahlen der Woche. Warum? Ganz einfach, weil mir diese herausragenden Leistungen dieses Wochenendes einfach in Erinnerung geblieben sind.

Zuerst mal die 10-15 und die 8 dazu. Was kann das wohl sein? Wem können diese Zahlen gehören? Na, habt ihr es erraten?

Ja, Nein? Ich sage es euch. Es sind die Zahlen von keinem Geringeren als Myles Garrett - seines Zeichens Rekordhalter von Sacks im zweistelligen Bereich in acht aufeinanderfolgenden Saisonen. Er schaffte es nun, mindestens zehn Sacks in acht seiner neun Saisonen zu erzielen. Nur in seiner Rookie-Saison "ließ er etwas aus", waren es doch nur sieben Sacks - wobei er nur elf Spiele spielte, davon neun als Starter.

Ansonsten waren es: 13,5, 10, 12, 16, 16, 14, 14, 15. In der Saison der zehn Sacks spielte er auch nur zehn Spiele, ansonsten können wir alle davon ausgehen, dass es mehr geworden wären. Vor allem diese Saison ist beeindruckend: 15 Sacks in zehn Spielen - das macht einen Schnitt von 1,5 Sacks pro Spiel. Wenn er diesen Schnitt beibehält, werden es 25,5 Sacks. Der Rekord liegt bei 22,5 Sacks.

Die Defense der Browns zählt auch heuer wieder zu den Besten - nicht zuletzt aufgrund von Myles Garrett. Nur die Offense schafft es immer wieder, die Spiele zu verlieren.

Ja, Verlieren ist doch gleich das Stichwort für die zweite Zahlenreihe. Hier machen wir einen kurzen Abstecher zum College Football. Immer empfehlenswert, wie ich finde. Die Stimmung ist hier nochmals eine ganz andere gegenüber der NFL.

Doch was haben jetzt die Zahlen und das Verlieren hier zu bedeuten? Texas A&M, die #3 im Ranking des College-Football, lag zur Pause zu Hause mit 3:30 gegen die South Carolina Gamecoocks zurück. Eine Serie von 286 Spielen in der SEC Conference konnte das mit 27 Punkten zurückliegende Team nicht mehr gewinnen - bzw. sicherte sich das mit 27 Punkten in Führung liegende Team immer den Sieg.

Ich war schon geneigt, auf ein anderes Spiel umzuschalten - gut, dass ich es nicht machte. Machen wir es kurz: Die Serie ist zu Ende, Texas A&M schaffte den Comeback-Sieg mit 31:30. 21 Ihrer 28 Punkte machten sie noch im dritten Quarter, den letzten Touchdown zum Sieg gleich zu Beginn des vierten Quarters. QB Marcel Reed, in Hälfte eins mit vielen Fehlern, die man so von ihm heuer nicht gewohnt war, schaffte in Hälfte zwei eine Leistung, die seine Anwärterschaft auf die Heisman-Trophy unterstreicht. Merkt euch diesen Namen, ihr habt ihn bei uns in der User Endzone zum ersten Mal gelesen. Und wer kann, schaut euch das Game-Relive an.