Manchester City schmeißt Titelverteidiger Newcastle aus EFL-Cup

Manchester City zieht mit einem 3:1-Erfolg gegen Newcastle United ins Finale des League Cup ein.

Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel setzen die "Citizens" im Rückspiel alles daran, nicht noch einmal Hoffnung bei Newcastle aufkommen zu lassen. Schon in der siebten Spielminute fällt die Führung durch Omar Marmoush: Nach einem Doppelpass mit Reijnders schließt Marmoush ab, Burn kann noch blocken, trifft dabei mit dem Ball aber Marmoush erneut, 1:0. Auch in weiterer Folge tritt offensiv fast nur City in Erscheinung, die wenigen Chancen der Elf von Eddie Howe kann Trafford entschärfen.

Spätestens mit dem 2:0 durch Marmoush ist der Deckel ohnehin auf der Partie, den Doppelpack erzielt er per Kopf als Abstauber, nachdem Trippier einen Semenyo-Abschluss von der Linie kratzt (29.). Reijnders macht wenig später das 3:0 (32.), scheitert zudem noch an Ramsdale (38.).

Newcastle lässt Chancen ungenutzt

Nach der Pause kann Yoane Wissa einen Patzer der City-Defensive nicht ausnutzen, schlenzt den Ball am Tor vorbei (46.). Auch Reijnders verpasst knapp den nächsten Treffer (56.).

Stattdessen verkürzt Anthony Elanga, der den Ball via Pfosten zum 3:1 versenkt (62.). Auch danach macht Newcastle Dampf, City schaltet einen Gang zurück. Wissa bringt den Ball in Minute 68 im Tor unter, der Treffer zählt aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Die nächste Top-Chance vergibt Anthony Elanga freistehend (70.), dessen Hereingabe verpasst Wissa am Fünfer (82.). Am Ende scheitert Newcastle auch an der eigenen Chancenverwertung.

Es bleibt beim 3:1-Sieg der Guardiola-Elf, auch der eingewechselte Erling Haaland erzielt trotz Chancen keinen Treffer mehr.

Im Finale trifft Manchester City auf den FC Arsenal. Die "Gunners" hatten ihr Halbfinale mit einem 1:0-Sieg im Rückspiel (Hinspiel: 3:2) gegen den FC Chelsea gewonnen (zum Spielbericht>>>). Das Endspiel wird am 22. März im Wembley-Stadion ausgetragen.