Advocaat verpasst entscheidendes WM-Quali-Spiel mit Curaçao

Trainer-Veteran Dick Advocaat verpasst das entscheidende WM-Qualifikationsspiel mit dem Überraschungsteam Curaçao.

Der 78-jährige Niederländer kann bei der Partie in Jamaika am Mittwoch aus familiären Gründen nicht dabei sein, wie der Verband bestätigte.

"Ich habe die Entscheidung schweren Herzens getroffen, aber die Familie ist wichtiger als Fußball", sagte Advocaat dem niederländischen Fachmagazin "Voetbal International". Er werde aus den Niederlanden sehr intensiv Kontakt mit dem Trainerstab halten und habe volles Vertrauen in die Mannschaft.

Dem kleinen Karibikstaat Curaçao (rund 150.000 Einwohner) reicht am Mittwoch in Jamaika ein Unentschieden, um sich erstmals für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren.