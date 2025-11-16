NEWS

Zweiter Sieg in EM-Quali: ÖBV-Frauen überraschen gegen Britinnen

Österreichs Basketballerinnen setzen sich in Wien gegen den Gruppenfavoriten durch.

Zweiter Sieg in EM-Quali: ÖBV-Frauen überraschen gegen Britinnen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Basketballerinnen haben auch das zweite Spiel der ersten EM-Qualifikationsphase gewonnen.

Die zum Auftakt gegen Norwegen siegreiche Auswahl von Neo-Teamchef Jesper Sundberg überraschte in Wien mit einem 85:81 (36:37) gegen den Gruppenfavoriten Großbritannien und ist Tabellenführer. Beste österreichische Werferin war Sina Höllerl mit 23 Punkten.

"Wir haben nicht nur den Kampf angenommen, sondern den Lauf des Spiels bestimmt. Ich bin sehr stolz, was das Team geleistet hat. Wir werden jetzt sicher nicht abheben und alles tun, um am Dienstag noch einmal zu gewinnen", sagte Sundberg.

Nun wartet die Schweiz

Als nächster Gegner wartet am Dienstag auswärts die Schweiz, die Norwegen am Samstag 71:33 abfertigte.

Die Rückspiele finden im März 2026 statt. Die zwei besten Teams aller sieben Gruppen sowie die drei besten Dritten steigen in die zweite Qualifikationsrunde für die EM 2027 auf.

Mehr zum Thema

ATP-Finals heute: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner

ATP-Finals heute: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner

Tennis - ATP
1
Neuerliche Saison-Bestleistung von Jakob Pöltl

Neuerliche Saison-Bestleistung von Jakob Pöltl

Basketball
Alcaraz folgt Sinner problemlos ins Endspiel der ATP Finals

Alcaraz folgt Sinner problemlos ins Endspiel der ATP Finals

Tennis - ATP
Sinner stürmt ins Endspiel der ATP Finals in Turin

Sinner stürmt ins Endspiel der ATP Finals in Turin

Tennis - ATP
1
Schießen: WM-Gold und -Silber für Österreich

Schießen: WM-Gold und -Silber für Österreich

Mehr Sport
1
Advocaat verpasst entscheidendes WM-Quali-Spiel mit Curaçao

Advocaat verpasst entscheidendes WM-Quali-Spiel mit Curaçao
Ski LIVE: Österreicher fahren beim Slalom-Auftakt hinterher

Ski LIVE: Österreicher fahren beim Slalom-Auftakt hinterher

Ski Alpin
3
Kommentare

Kommentare

Basketball Großbritannien ÖBV-Nationalteam ÖBV-Team ÖBV-Damen-Nationalteam ÖBV Sport-Mix