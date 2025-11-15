NEWS

Bravo! Klinger-Schwestern siegen weiter bei Beachvolleyball-WM

Das heimische Duo gewinnt auch das zweite Duell. Zwei Youngster starten dagegen mit einer Niederlage.

Bravo! Klinger-Schwestern siegen weiter bei Beachvolleyball-WM Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Dorina und Ronja Klinger haben ihren zweiten Sieg bei der Beachvolleyball-WM in Adelaide geholt.

Die Schwestern setzten sich am Samstag gegen Crismil Paniagua/Julibeth Payano aus der Dominikanischen Republik 2:0 (9,11) durch.

Die Zukunftshoffnungen Timo Hammarberg/Tim Berger starteten indes mit einer Niederlage, den Schweizern Yves Haussener/Julian Friedli mussten sie sich 1:2 (15,-18,-13) beugen. Sie sind am Sonntag wie Christoph Dressler/Philipp Waller wieder im Einsatz.

Mehr zum Thema

Ski LIVE: Shiffrin dominiert Slalom-Auftakt, ÖSV-Frauen hinterher

Ski LIVE: Shiffrin dominiert Slalom-Auftakt, ÖSV-Frauen hinterher

Ski Alpin
Eisschnellauf: Tiroler pulversiert eigenen Österreich-Rekord

Eisschnellauf: Tiroler pulversiert eigenen Österreich-Rekord
WM-Qualifikation heute: Zypern - Österreich

WM-Qualifikation heute: Zypern - Österreich

ÖFB-Team
2
Ski LIVE - der aktuelle Stand beim Slalom in Levi

Ski LIVE - der aktuelle Stand beim Slalom in Levi

Ski Alpin
U17-Weltmeisterschaft heute: Österreich - Tunesien

U17-Weltmeisterschaft heute: Österreich - Tunesien

ÖFB-Team
Mitmachen! Das Tippspiel zur Ski-Saison

Mitmachen! Das Tippspiel zur Ski-Saison

Ski Alpin
VAR-Abschaffung? Das sagt ÖFB-Chef Josef Pröll

VAR-Abschaffung? Das sagt ÖFB-Chef Josef Pröll

Bundesliga
11
Kommentare

Kommentare

Beachvolleyball Volleyball Dorina Klinger Ronja Klinger