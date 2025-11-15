-
Austrian Beach Volleyball Championships - Finale MännerBeachvolleyball - Staatsmeisterschaft
-
Austrian Beach Volleyball Championships - Finale FrauenBeachvolleyball - Staatsmeisterschaft
-
MASTERS Wolfurt - Männer-FinaleBeachvolleyball - win2day Beach Volleyball Tour
-
MASTERS Wolfurt - Frauen-FinaleBeachvolleyball - win2day Beach Volleyball Tour
-
PRO Beach Battle Masters - Männer-FinaleBeachvolleyball - win2day Beach Volleyball Tour
-
PRO Beach Battle Masters - Frauen-FinaleBeachvolleyball - win2day Beach Volleyball Tour
-
Beachcamps Austria Masters: Frauen-FinaleBeachvolleyball - win2day Beach Volleyball Tour
-
Beachcamps Austria Masters: Männer-FinaleBeachvolleyball - win2day Beach Volleyball Tour
-
Mevza in Innsbruck: Männer-FinaleBeachvolleyball - win2day Beach Volleyball Tour
-
Mevza in Innsbruck: Frauen-FinaleBeachvolleyball - win2day Beach Volleyball Tour
NEWS
Bravo! Klinger-Schwestern siegen weiter bei Beachvolleyball-WM
Das heimische Duo gewinnt auch das zweite Duell. Zwei Youngster starten dagegen mit einer Niederlage.
Dorina und Ronja Klinger haben ihren zweiten Sieg bei der Beachvolleyball-WM in Adelaide geholt.
Die Schwestern setzten sich am Samstag gegen Crismil Paniagua/Julibeth Payano aus der Dominikanischen Republik 2:0 (9,11) durch.
Die Zukunftshoffnungen Timo Hammarberg/Tim Berger starteten indes mit einer Niederlage, den Schweizern Yves Haussener/Julian Friedli mussten sie sich 1:2 (15,-18,-13) beugen. Sie sind am Sonntag wie Christoph Dressler/Philipp Waller wieder im Einsatz.