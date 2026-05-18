Die Beachvolleyball-Tour kehrt an den Wörthersee zurück

Beachvolleyball ist zurück am Wörthersee!

Die win2day Beach Volleyball Tour PRO macht in diesem Jahr Halt in Pörtschach.

Im Rahmen des hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag schlagen heimische und internationale Beachvolleyball-Stars in Kärnten auf.

Mit JOYN live dabei

Hauptspielort ist die eigens für das Turnier umgebaute Werzers Arena. Der Startschuss fällt am 22. Mai mit den Qualifikationsspielen.

Der Hauptbewerb geht von 23. bis 25. Mai über die Bühne und wird live auf JOYN übertragen.

Alle Spiele der win2day Beach Volleyball Tour PRO – darunter das Masters in Pörtschach am Wörthersee – seht ihr zudem live auf LAOLA1.

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