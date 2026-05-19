Tiroler Unterland freut sich auf ein Fußballfest der Extraklasse

Die begehrten Trophäen sind geputzt, die Vorfreude steigt.

Beim Cordial Cup Tirol sowie beim Cordial Girls Cup schnüren auch heuer wieder die besten Kicker-Talente ihre Schuhe.

Vom 22. bis 25. Mai dreht sich im Tiroler Unterland wieder alles um das runde Leder. Auf 13 verschiedenen Plätzen werden ganz zur Freude des zahlreichen Publikums jede Menge Spiele absolviert.

Alle Finalspiele steigen in Hopfgarten

Zum 15-jährigen Jubiläum des Cordial Girls Cups finden 2026 alle Finalspiele in Hopfgarten - Geburtsstätte des Bewerbs - statt.

Die Flaggenparade (Freitag, ab 19:30 Uhr, in Kirchberg) gilt bei den rund 5.000 Sportlerinnen und Sportlern sowie den Betreuer-Teams und dem Publikum als erster Höhepunkt des Nachwuchsturniers.

"Die Vorfreude auf die Eröffnung des Cordial Cup Tirol bzw. des Cordial Girls Cups ist auch nach all den Jahren, in denen ich dieses Turnier organisieren durfte, Gänsehaut-Feeling pur", freut sich Chef-Organisator Hans Grübler.

Der symbolische Anstoß erfolgt bereits am Freitag, sportlich ernst wird es dann am Samstag und Sonntag.

Ab 9:15 Uhr werden auf den Plätzen in Going, Kirchdorf, Kitzbühel, Ellmau, St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchberg, Söll, Reith, Brixen im Thale, Westendorf und Fieberbrunn die ersten Spiele des Cordial Cups Tirol angepfiffen.

ÖFB-Teamstürmerin Nicole Billa ist als Botschafterin dabei

Girls-Cup-Botschafterin Nici Billa und Paul Sieberer, Bürgermeister von Hopfgarten, sowie Stefan Astner, Direktor des Tourismusverbandes Ferienregion Hohe Salve, freuen sich auf den Ehrenanstoß des Eröffnungsspiels.

"Mit dem Finaltag in Hopfgarten wartet heuer eine ganz besondere Aufgabe auf uns. Durch das Jubiläum des Cordial Girls Cup werden alle Finalspiele – von Mädchen und Buben aller Altersgruppen – auf unserer Sportanlage ausgetragen. Dementsprechend erwarten wir mehrere tausend Besucherinnen und Besucher auf der Sportanlage der SPG Hopfgarten/Itter", zeigt sich Astner begeistert.

Programm und alles Wissenswerte zum 28. Cordial Cup Tirol und zum 15. Cordial Girls Cup.

Auch an alle, die am großen Finaltag am Sonntag nicht in Hopfgarten vor Ort sein können, wurde gedacht.

Wie bereits im vergangenen Jahr stehen allen Interessierten nach den Finalspielen kostenlose Highlight-Videos zur Verfügung.

Am Sonntag, 24. Mai, ab 14:50 Uhr, werden alle Finalspiele live gestreamt.