run4future Podcast
Clemens Doppler über Champions-Mindset und Mut zur Entscheidung
"Erfolgreiche Menschen setzen 0 % Fokus auf Dinge, die sie nicht beeinflussen können - und 100% auf das, was sie wirklich in der Hand haben."
Über 25 Jahre Spitzensport. 4 Olympische Spiele. 13 Operationen. Vize-Weltmeister. Doppeleuropameister. Und dann? Dann hört er auf – und fängt erst richtig an.
Clemens Doppler ist Österreichs erfolgreichster Beachvolleyballer – und heute Unternehmer, Mentor und Keynote Speaker.
Christoph Stadler und Tom Berger sprechen im run4future Impulspodcast powered by LAOLA1 mit Clemens Doppler über das, was Spitzensport wirklich lehrt. Über Champions-Mindset, Mut zur Entscheidung und warum Konstanz immer Intensität schlägt.