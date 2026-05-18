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Clemens Doppler über Champions-Mindset und Mut zur Entscheidung

"Erfolgreiche Menschen setzen 0 % Fokus auf Dinge, die sie nicht beeinflussen können - und 100% auf das, was sie wirklich in der Hand haben."

Textquelle: © LAOLA1
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Über 25 Jahre Spitzensport. 4 Olympische Spiele. 13 Operationen. Vize-Weltmeister. Doppeleuropameister. Und dann? Dann hört er auf – und fängt erst richtig an.

Clemens Doppler ist Österreichs erfolgreichster Beachvolleyballer – und heute Unternehmer, Mentor und Keynote Speaker.

Christoph Stadler und Tom Berger sprechen im run4future Impulspodcast powered by LAOLA1 mit Clemens Doppler über das, was Spitzensport wirklich lehrt. Über Champions-Mindset, Mut zur Entscheidung und warum Konstanz immer Intensität schlägt.

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