Clemens Doppler über Champions-Mindset und Mut zur Entscheidung

Über 25 Jahre Spitzensport. 4 Olympische Spiele. 13 Operationen. Vize-Weltmeister. Doppeleuropameister. Und dann? Dann hört er auf – und fängt erst richtig an.

Clemens Doppler ist Österreichs erfolgreichster Beachvolleyballer – und heute Unternehmer, Mentor und Keynote Speaker.

Christoph Stadler und Tom Berger sprechen im run4future Impulspodcast powered by LAOLA1 mit Clemens Doppler über das, was Spitzensport wirklich lehrt. Über Champions-Mindset, Mut zur Entscheidung und warum Konstanz immer Intensität schlägt.