Triple Double - LeBron James stellte NBA-Altersrekord auf

Basketball-Superstar LeBron James hat in der nordamerikanischen Basketballliga NBA einen neuen Meilenstein erreicht.

Mit 41 Jahren und 44 Tagen ist der Profi der älteste Spieler der Ligageschichte, der in einem NBA-Spiel ein Triple Double auflegte – also bei Punkten, Assists und Rebounds zweistellige Werte erzielte.

Beim 124:104-Erfolg am Donnerstag (Ortszeit) gegen die kriselnden Dallas Mavericks verbuchte der Small Forward 28 Punkte, zwölf Assists und zehn Rebounds.

James überholte mit der neuen Bestmarke Karl Malone, der den Rekord seit dem 28. November 2003 im Alter von 40 Jahren und 127 Tagen innehatte.

Lakers nach zwei Niederlagen wieder siegreich

Für die Lakers war es der erste Erfolg in der Liga nach zuletzt zwei Pleiten in Folge.

Ohne den weiterhin verletzten Finals-MVP Shai Gilgeous-Alexander und den pausierenden Isaiah Hartenstein haben die Oklahoma City Thunder eine Heimniederlage kassiert. Der amtierende Meister verlor gegen die Milwaukee Bucks, die wiederum auf Giannis Antetokounmpo verzichten mussten, mit 93:110.

In Abwesenheit des griechischen Superstars punkteten sieben Spieler der Bucks zweistellig. Trotz der 14. Niederlage führt Oklahoma die Tabelle der Western Conference mit 42 Siegen weiterhin souverän an.