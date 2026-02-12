Pöltl-Comeback endet mit Toronto-Pleite

Jakob Pöltl ist am Mittwoch (Ortszeit) nach siebeneinhalb Wochen durchgehender Verletzungspause auf das Parkett der National Basketball Association (NBA) zurückgekehrt.

Der Wiener kam beim 95:113 seiner Toronto Raptors gegen die Detroit Pistons 20:08 Minuten zum Einsatz. Er verbuchte dabei neun Punkte und sechs Rebounds. "Ich bin froh, dass beim Rücken alles gepasst hat", sagte der 30-jährige Wiener über den Körperteil, der ihn so sehr geplagt hat.

Pöltl verpasste 24 Partien in Folge

Toronto lief dem Spitzenreiter der Eastern Conference vom Start weg hinterher. Pöltl war es beim Comeback vorbehalten, nach 82 Sekunden die ersten Punkte der Raptors zum 2:5 zu erzielen.

Der Center hatte bis Mittwoch 24 Partien in Folge und im laufenden Spieljahr bereits insgesamt 33 verpasst. Er verzeichnete gegen die Pistons den ersten Einsatz seit 21. Dezember, als er bei den Brooklyn Nets wegen Rückenproblemen nach etwas mehr als sechseinhalb Minuten vorzeitig vom Parkett musste.

"Auf dem Court wohlgefühlt"

"Ich habe mich natürlich sehr gefreut, wieder spielen zu können, aber es ist auch klar, dass ich einiges wieder aufholen muss. Ich muss meine Ausdauer und meinen Spielrhythmus wieder zurückbekommen", kommentierte Pöltl in einer Presseaussendung seine Rückkehr.

Im Großen und Ganzen habe er sich "auf dem Court wohlgefühlt". Zur Partie gegen Detroit merkte der heimische NBA-Pionier an, dass es seinem Team "leider bei der Physis ein bisschen gefehlt" habe.

"Ich finde, wir verkaufen uns als Mannschaft ganz gut", analysierte Pöltl den Verlauf der zu zwei Drittel absolvierten regulären Saison mit 32:23-Siegen der Kanadier. "Wir haben nur manchmal Probleme, das über ein ganzes Spiel oder über mehrere Spiele in Folge umzusetzen. Vor allem gegen stärkere Gegner, die mit viel, viel Physis spielen, tun wir uns manchmal noch ein bisschen schwerer. Wir müssen lernen, wie wir auch gegen solche Teams das Spiel mit unserer Intensität und Defense dominieren können."

Spielpause bis kommende Woche

Beste Werfer der Raptors gegen die Pistons waren Immanuel Quickley mit 18 und Scottie Barnes mit 17 Punkten. Nach dem All-Star-Wochenende in Los Angeles gastiert Toronto am Donnerstag kommender Woche bei den Chicago Bulls.

Die Spielpause bis dahin "verändert eigentlich nichts an meinem Programm", ließ Pöltl wissen. "Ich werde weiterhin mit der Mannschaft mittrainieren, werde weiterhin meine Physio-Übungen machen. Hoffentlich wird beim Rücken alles gut bleiben."

Siege für Oklahoma City und San Antonio

Die Cleveland Cavaliers, unmittelbar vor Toronto auf Platz vier im NBA-Osten, feierten mit 138:113 gegen die Washington Wizards den fünften Sieg in Folge. Der Abstand der Raptors zu den Verfolgern blieb gleich, weil die Philadelphia 76ers gegen die New York Knicks in ein 89:138-Debakel schlitterten und Orlando Magic gegen die Milwaukee Bucks 108:116 verlor.

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder ließ den Phoenix Suns keine Chance und gewann in Arizona 136:109. Die San Antonio Spurs feierten mit 126:113 bei den Golden State Warriors den sechsten Sieg hintereinander. Nikola Jokic führte die Denver Nuggets mit einem Triple-Double aus 26 Punkten, 15 Rebounds und elf Assists zu einem 122:116 gegen die Memphis Grizzlies.