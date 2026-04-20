Club Brügge Club Brügge CBR
Real Madrid Real Madrid RMA
Im Elfm.
1:1
0:1 , 1:0
Endstand 1:1
  • Tobias Lund Jensen
  • Jacobo Ortega
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Elfer-Krimi im Finale! Real Madrid gewinnt UEFA Youth League

Die "Königlichen" setzen sich im Finale gegen Club Brügge durch. Es ist der zweite Titel für die Madrilenen.

Elfer-Krimi im Finale! Real Madrid gewinnt UEFA Youth League Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Real Madrid krönt sich zum zweiten Mal nach 2020 zum Sieger der UEFA Youth League.

Die "Königlichen" besiegen Club Brügge am Montag im Finalspiel in Lausanne im Elfmeterschießen.

Jacobo Ortega (23.) bringt die "Blancos" früh auf Kurs, den Belgiern gelingt in Halbzeit zwei durch Tobias Lund Jensen (64.) aber der Ausgleich.

Im Elfmeterschießen setzen sich die Spanier dann mit 4:2 durch. Überragender Mann auf der Seite der Gewinner ist Torhüter Javier Navarro, der bereits im Halbfinale gegen PSG mit Elfmeterparaden zum Matchwinner avancierte. Im Endspiel gelingen ihm zwei Saves.

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