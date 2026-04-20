Ligaverbleib fixiert! BC Vienna siegt in Belgrad

BC Vienna fährt am Montag in der Basketball-ABA-League einen wichtigen Sieg ein.

Die Wiener setzen sich bei KK FMP Beograd in Belgrad mit 92:84 (48:50) durch, feiern den fünften Erfolg im neunten Spiel der Play-out-Runde und sichern sich dadurch in der Premierensaison den Ligaverbleib. Wiens Simas Jarumbauskas ist mit 20 Punkten der beste Werfer am Platz.

"Wir lagen mehrfach zurück, haben uns aber zurückgekämpft und den Sieg verdient", sagte Coach Mike Coffin.