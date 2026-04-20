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Orlando Magic sorgt für erste Überraschung der NBA-Play-offs

Das Team aus Florida überrascht gegen Eastern-Conference-Topteam Detroit, während San Antonios Wembanyama bei seinem Play-off-Debüt glänzt und einen Rekord aufstellt.

Orlando Magic sorgt für erste Überraschung der NBA-Play-offs Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Die Orlando Magic haben am Sonntag für die erste Überraschung der Play-offs in der National Basketball Association (NBA) gesorgt.

Über das Play-in in die finale Saisonphase gelangt, feierten die Magic einen 112:101-Erfolg bei den Detroit Pistons, das beste Hauptrunden-Team der Eastern Conference, und legten in der "best of seven"-Serie mit 1:0 vor.

Die Pistons haben seit 2008 nun elf Play-off-Heimspiele in Serie verloren. Kein Team hatte zuvor eine solch schlechte Ausbeute.

Wembanyama mit neuen Vereinsrekord

In San Antonio stand Victor Wembanyama im Fokus. Beim 111:98-Heimsieg seiner Spurs gegen die Portland Trail Blazers gelangen dem 22-jährigen Franzosen bei seinem ersten Play-off-Auftritt 35 Punkte und damit ein neuer Vereinsrekord.

Diesen hielt bisher Tim Duncan, der 1998 beim Play-off-Debüt 32 Zähler verzeichnete.

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder gewann zuhause gegen die Phoenix Suns 119:84, die Boston Celtics holten ein 123:91 im Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers.

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