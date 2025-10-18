Double-Double von Jakob Pöltl im letzten NBA-Test

Jakob Pöltl und die Toronto Raptors haben die Vorbereitung auf die neue Saison in der NBA mit einem Sieg abgeschlossen.

Die Kanadier besiegen die Brooklyn Nets am Freitag in eigener Halle mit 119:114.

Der Center aus Wien steuert ein Double-Double aus je zehn Punkten und Rebounds bei. Weiters verbuchte er je zwei Steals und Blocks sowie einen Assist in 24:05 Einsatzminuten. 31 Zähler gehen auf das Konto von Scottie Barnes.

Pöltl: "Es geht bergauf"

Pöltl hatte wegen Verletzungen zuletzt wenig trainiert. "Ich würde sagen, es geht bergauf. Ich bin noch nicht bei hundert Prozent, habe hin und wieder noch ein bisschen Probleme mit dem Rücken, aber es geht schon deutlich besser", erklärt der 30-Jährige. Im Spiel gegen Brooklyn sei es ihm bereits sehr gut ergangen.

In sechs Testspielen haben die Kanadier somit vier Siege gelandet. In die reguläre NBA-Saison 2025/26 starten sie am Mittwoch bei den Atlanta Hawks. Die erste Partie vor heimischer Kulisse steigt zwei Tage später gegen die Milwaukee Bucks.