Mit einem 116:122 gegen die Milwaukee Bucks haben die Toronto Raptors im zweiten Spiel der neuen Saison in der NBA die erste Niederlage erlitten.

Jakob Pöltl bilanziert bei der Heimpremiere mit sechs Punkten, fünf Rebounds und zwei Assists in 26:34 Minuten auf dem Parkett. Der Gegner sei im Finish "etwas abgebrühter" gewesen, stellt der 30-jährige Center fest.

Bis zum 108:108 bei noch knapp vier Minuten Spielzeit war am Ontario-See alles offen. Dann setzen sich die von ihrem Topstar Giannis Antetokounmpo mit 31 Zählern und 20 Rebounds angeführten Bucks auf 118:111 ab und sorgen für die Entscheidung.

Bei Toronto ist erstmals Brandon Ingram mit 29 Punkten der erfolgreichste Scorer.

Am Sonntag sind die Raptors bei den Dallas Mavericks zu Gast. Die Texaner verlieren mit 107:117 gegen die Washington Wizards trotz 27 Zählern und 13 Rebounds von Anthony Davis auch ihr zweites Saisonspiel.

Erster Sieg für Lakers

Die Los Angeles Lakers feiern mit einem 128:110 gegen die Minnesota Timberwolves den ersten Sieg im neuen Spieljahr. Hauptverantwortlich dafür zeichnet sich Luka Doncic mit 49 Punkten, elf Rebounds und acht Assists.

NBA-Rekordchampion Boston Celtics hingegen muss nach einem 95:105 bei den New York Knicks noch auf ein Erfolgserlebnis warten.