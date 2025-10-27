Zweite Niederlage in Folge! Toronto verliert gegen Dallas

Die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) die zweite Niederlage hintereinander in der noch jungen Saison der National Basketball Association (NBA) erlitten.

Die Kanadier verloren bei den Dallas Mavericks 129:139 und halten damit bei einem Sieg aus drei Partien. Für den Wiener Jakob Pöltl standen vier Punkte, acht Rebounds, vier Assists sowie ein Steal zu Buche. Der früh mit drei Fouls belastete Center war 18:59 Minuten im Einsatz.

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Duell sorgten die Texaner mit einem 39:25 im dritten Viertel für die Vorentscheidung. Das sah auch der heimische NBA-Pionier so.

Im Abschnitt nach der Pause sei es seinem Team nicht mehr so gut gelungen, den Rhythmus des Gegners zu stören, "und wir selbst haben offensiv viel liegen lassen", analysierte Pöltl. Scottie Barnes bilanzierte mit 33 Punkten und elf Rebounds für Toronto. Die Texaner wurden beim ersten Saisonsieg von Anthony Davis mit 25 Zählern und zehn Rebounds angeführt.

Nächster Gegner San Antonio ehrte "Pop"

Die Raptors sind bereits am Montag wieder im Einsatz. Sie gastieren bei den San Antonio Spurs. Pöltls ehemaliger Club hält nach einem 118:107 gegen die Brooklyn Nets bei einer Bilanz von 3:0-Siegen.

Victor Wembanyama zeichnete für 31 Punkte und 14 Rebounds verantwortlich. Vor der Partie wurde der im Mai zurückgetretene Langzeit-Coach Gregg Popovich mit einem Banner geehrt, das nun unter der Hallendecke hängt und auf "Pops" 1.390 Siege sowie fünf Meistertitel in der NBA verweist.

Die Los Angeles Lakers gewannen auch ohne den angeschlagenen Luka Doncic (Finger, Unterschenkel) bei den Sacramento Kings 127:120. Austin Reaves markierte mit 51 Zählern eine Karriere-Bestleistung.

NBA-Rekord-Champion Boston Celtics ist nach einem 113:119 bei den Detroit Pistons weiterhin sieglos. Auch die Indiana Pacers, Finalist der vergangenen Saison, gingen mit 110:114 bei den Minnesota Timberwolves zum dritten Mal als Verlierer vom Parkett.